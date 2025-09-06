Slušaj vest

U okviru Programa podrške kabineta ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom danas je u Kulturnom centru na Zlatiboru otvoren drugi po redu Kulturno – obrazovni kamp za decu iz dijaspore i regiona.

Kamp su otvorili ministar Đorđe Milićević i predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, koji su istakli značaj povezivanja dece iz srpskog rasejanja sa maticom, očuvanja nacionalnog identiteta i negovanja kulturne baštine.

Foto: Kurir/Z.G.

U kampu će tri dana boraviti oko 170 dece srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Oni će imati priliku da učestvuju u brojnim radionicama posvećenim tradicionalnim igrama i pesmama, narodnim nošnjama zlatiborskog kraja, kao i u predavanjima o srpskom srednjovekovnom jeziku, književnosti i umetnosti.

- Draga deco, hvala vam što volite Srbiju i što nam to pokazujete svojim učešćem na kampovima koje organizujemo već treću godinu zaredom. Vaše prisustvo je potvrda da Srbija nije samo mesto na karti, da je Srbija zajednička kuća svih vas. U ovim kampovima učićete o našoj kulturi, jeziku, istoriji, identitetu, tradiciji. Što je najvažnije, kad odete iz ovog kampa imaćete osećaj pripadnosti jednoj velikoj porodici, jednom velikom narodu, srpskom narodu, i da je zajednički imenitelj svih vas – Srbija – rekao je ministar Milićević, koji je pokretač ovih kampova.

Foto: Kurir/Z.G.

On je još dodao da svako ko dođe na ovaj kamp je naš ambasador, naš čuvar onoga što su simboli našeg naroda.

- Čuvajte te naše simbole, jer ako nema tih simbola nema ni našeg naroda. Nosite Srbiju u srcu, i nikad nemojte da zaboravite naše korene – poručio je Milićević.

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da je veliko zadovoljstvo što se na ovaj način proširuje veze između Srbije i naših ljudi iz dijaspore.

Foto: Kurir/Z.G.