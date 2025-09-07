Slušaj vest

Škola animiranog filma domaćin je 9. Svetskog dečijeg festivala animiranog filma - Zlatni puž 2025. koji se od 9. do 13. septembra održava u Vranju.

Projekcije tokom trajanja festivala su otvorene za sve zainteresovane i održavaće se u sali pozorišta Bora Stanković u Vranju.

“Očekujemo goste iz Kine i Srbije. Ove godine, manifestaciju finansira grad Vranje kroz plan i program rada ustanove za 2025. godinu.

Glavni program manifestacije „Zlatni puž 2025.“ su zvanične projekcije dečijih animiranih filmova koji su selektovani za prikazivanje na festivalu. U zvaničnom programu će biti prikazano 75 od ukupno 885 filmova koliko je prijavljeno”, saopštavaju iz ŠAF-a.

Po tri nagrade u svakoj kategoriji, Grand prix za najbolji film, nagrada “Nikola Majdak” za kameru, specijalne nagrade za filmove koji ostave poseban utisak na članove žirija.

Festival Zlatni puž ima dve kategorije: kategorija za decu do 15 godina i kategorija za mlade od 15 do 19 godina starosti. Žiri dodeljuje po tri nagrade u svakoj kategoriji, zatim Grand prix za najbolji film prikazan na festivalu, nagradu “Nikola Majdak” za kameru, kao i specijalne nagrade za filmove koji ostave poseban utisak na članove žirija.

Ove godine žiri će raditi u sastavu Dejan Dabić iz Srbije, predsednik i Hrvoje Selec iz Hrvatske i Žang Či iz Kine kao članovi.

Takođe, filmove će ocenjivati i dečiji žiri sastavljen od dugogodišnjih članova ŠAF-a, Vlada Ljubić (12), Melanija Mančić (12), Lazar Drmonjić Ljubisavljević (9) i Jovan Veličković (11) i dodeliće nagradu Miroslav Miki Simonović.

Projekcije tokom trajanja festivala su otvorene za sve zainteresovane i održavaće se u sali pozorišta Bora Stanković u Vranju.

“Tradicionalna saradnja koju imamo sa osnovnim i srednjim školama uticala je da vranjski učenici organizovano prisustvuju projekcijama zajedno sa svojim nastavnicima i profesorima. Na osnovu dosadašnjeg iskustva očekujemo ukupan broj posetilaca veći od 1000 dece I mladih iz Vranja i okoline.

Kao deo pratećeg programa festivala biće održana i projekcija odabranih ruskih animiranih filmova za decu i mlade kao i studentski animirani filmovi. Ovaj program se realizuje u saradnji sa Roskinom (državna organizacija koja predstavlja rusku industriju audio vizuelnog sadržaja na međunarodnim festivalima i filmskom tržištu). Ova državna kompanija koja posluje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture ruske federacije proslavila je stogodišnjicu postojanja. Tradicionalne aktivnosti za učesnike su svakako i prijem kod gradonačelnika, obilazak grada i izlet. Otvaranje će se održati u velikoj sali Pozorišta „Bora Stanković“ u utorak, 9-og septembra u 20:00 časova. Zatvaranje festivala će se održati u maloj, kamenoj, sali Pozorišta „Bora Stanković“ u petak, 12-og septembra u 19:00 časova. Izlet do manastira Prohor Pčinjski sa ručkom u njihovom konaku i obilaskom biće interesantan i gostima iz Srbije ali i gostima iz inostranstva. Gosti na festivalu su smešteni u centru grada u hotelu Vojvoda Putnik.