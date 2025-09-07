Slušaj vest

Problemi sa vodosnabdevanjem za meštane Ljiga uskoro bi trebalo da postanu prošlost, nakon što je u Vladi Srbije potpisan ugovor o izvođenju radova na prvoj fazi rekonstrukcije vodovodne mreže u Ljigu, čime počinje realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ovu opštinu.

Ugovor su potpisali pomoćnica ministra za javna ulaganja Marija Jovanović, predsednik opštine Ljig Milomir Starčević i predstavnica izvođača radova Nataša Đurović.

Planom je obuhvaćena rekonstrukcija cevovoda u dužini od 971 metar, a ukupna vrednost investicije iznosi više od 30.360.487,86 miliona dinara sa pdv-om. Radovi će se izvoditi u ulicama u samom centru Ljiga, a završetak se očekuje u roku od tri meseca.

- Ovim projektom biće unapređeno vodosnabdevanje za oko 4.000 korisnika. Projekti ovakvog tipa prioritetni su za Ministarstvo za javna ulaganja, jer direktno utiču na kvalitet života građana. Nakon uspešne realizacije u Malom Zvorniku, aktivno radimo i u Ljuboviji i Lučanima, a u narednim danima očekujemo početak radova u još nekoliko opština i gradova“, istakla je Jovanović.

Predsednik opštine Ljig Milomir Starčević naglasio je da ova investicija ima ogroman značaj za lokalnu zajednicu.

- Rešavanje problema vodosnabdevanja jedan je od naših glavnih prioriteta. Ovim radovima započinjemo proces koji će, u narednim fazama, konačno obezbediti stabilno snabdevanje vodom za sve naše građane. Opština će nastaviti da priprema nove projekte kako bismo trajno rešili ovaj problem“, rekao je Starčević.