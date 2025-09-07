Slušaj vest

Problemi sa vodosnabdevanjem za meštane Ljiga uskoro bi trebalo da postanu prošlost, nakon što je u Vladi Srbije potpisan ugovor o izvođenju radova na prvoj fazi rekonstrukcije vodovodne mreže u Ljigu, čime počinje realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ovu opštinu.

Ugovor su potpisali pomoćnica ministra za javna ulaganja Marija Jovanović, predsednik opštine Ljig Milomir Starčević i predstavnica izvođača radova Nataša Đurović.

Planom je obuhvaćena rekonstrukcija cevovoda u dužini od 971 metar, a ukupna vrednost investicije iznosi više od 30.360.487,86 miliona dinara sa pdv-om. Radovi će se izvoditi u ulicama u samom centru Ljiga, a završetak se očekuje u roku od tri meseca.

- Ovim projektom biće unapređeno vodosnabdevanje za oko 4.000 korisnika. Projekti ovakvog tipa prioritetni su za Ministarstvo za javna ulaganja, jer direktno utiču na kvalitet života građana. Nakon uspešne realizacije u Malom Zvorniku, aktivno radimo i u Ljuboviji i Lučanima, a u narednim danima očekujemo početak radova u još nekoliko opština i gradova“, istakla je Jovanović.

Predsednik opštine Ljig Milomir Starčević naglasio je da ova investicija ima ogroman značaj za lokalnu zajednicu.

- Rešavanje problema vodosnabdevanja jedan je od naših glavnih prioriteta. Ovim radovima započinjemo proces koji će, u narednim fazama, konačno obezbediti stabilno snabdevanje vodom za sve naše građane. Opština će nastaviti da priprema nove projekte kako bismo trajno rešili ovaj problem“, rekao je Starčević.

Rina

Ne propustiteSrbijaDA LI JE LOZNICA BLIŽA UREĐENIM PLAŽAMA: Drina mnogima letos bila spas od vrućina
LOZNICA - Osveženje u Drini prija mnogima.jpg
SrbijaSAJAM LOVA, RIBOLOVA I EKOLOGIJE U NOVOM SADU: Mesto susreta prirode, opreme i poslovnih prilika
shutterstock-2164881557.jpg
SrbijaU PAVLIŠU UREĐEN ATARSKI PUT OD 3,5 KM: Ulaganje više od 10 miliona dinara, kreće i suzbijanje komaraca
0801-shutter.jpg
SrbijaOtvoren drugi po redu Kulturno-obrazovni kamp za decu iz dijaspore na Zlatiboru: Kultura, jezik i tradicija povezuju mladost iz celog sveta
Kamp dijaspore na Zlatiboru (4).JPG