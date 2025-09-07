Slušaj vest

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila, saopštio je AMSS.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, putnička vozila na graničnim prelazima zadržavaju se do pola sata, a teretna do četiri sata.

Na putničkim terminalima (PMV) na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju do 20 minuta, dok se na ulazu zadržavaju do 30 minuta. Na graničnim prelazima Gostun i Gradina putnička vozila na ulazu u Srbiju zadržavaju se do 30 minuta, na Jabuci do 20 minuta.

Na teretnim terminalima (TMV) graničnog prelaza Batrovci, na izlazu iz Srbije, teretnjaci čekaju do 240 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

