Slušaj vest

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Užica, Stari grad, dočekao je da njegove vekovima oštećene i porušene zidine dobiju novo ruho. Umesto da, kao u burnoj prošlosti, služi kao vojna tvrđava, sada su obnovljene kule i zidine biti svedok bogate istorije i atrakcija za buduće generacije.

Prema rečima Ivane Filipović iz Turističke organizacije Užice, Stari grad je u prethodnom periodu posetilo više od 10.000 turista, među kojima prednjače gosti iz Rusije i Kine.

Foto: RINA

- Posebno ih fascinira panorama sa vrha kule - pogled na grad i reku Đetinju je jedinstven. Sama kula ima tri nivoa, od kojih su prva dva puškarnice, dok treći pruža spektakularan vidikovac - kaže Filipovićeva za RINU.

Unutar zidina nalaze se dve posebno značajne građevine: donžon kula, u kojoj su se čuvali hrana i oružje, i vodena kula - arhitektonsko i strateško čudo tog vremena. Upravo ta kula, smeštena uz obalu Đetinje, omogućavala je i snabdevanje vodom i postojanje tajnih prolaza kojima su se stanovnici i branioci mogli spasiti tokom opsada i sada će biti obnovljena.

Foto: RINA

- Ova vodena kula biće novi zaštitni znak Starog grada i deo turističke ponude Užica. Trenutno je izgrađeno 23 od ukupno 28 metara, a cilj je da do 15. novembra kula bude potpuno završena - istakao je Branko Popović iz Gradskog veća Užica.

Foto: RINA

Projekat obnove vodene kule finansira se kroz program EU PRO Plus u iznosu od 374.000 dolara, dok je grad Užice iz budžeta izdvojio 532.300 dolara. Plan je da kula već naredne godine postane nezaobilazna destinacija na turističkoj mapi grada.

Foto: RINA

Za razliku od čestog mišljenja da su ga gradili Turci, Stari grad Užice zapravo je delo srpske vlastelinske dinastije Vojinovića iz 14. veka. Vojislav Vojinović predao je vlast svom brataniću Nikoli Altomanoviću, jednom od najmoćnijih velikaša tog doba. Njegova sudbina se završila tragično – 1373. godine, nakon poraza od kneza Lazara i bana Tvrtka, oslepljen je i zatočen upravo u užičkom gradu.