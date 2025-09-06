Slušaj vest

U Kruševac su stigli oldtajmeri iz brojnih gradova Srbije, ali i iz regiona, procenjuje se oko 240 i to prelepi i očuvani primerci automobila i motocikala u voznom stanju. Ovaj svojevrsni muzej starih automobila privukao je veliki broj posetilaca, koji su uživali razgledajuči retke primerke svojih ljubimaca na četiri i dva točka i razgovarajuči sa njihovim vlasnicima.

Ovaj 7. međunarodni skup, prvi put se održava u Lazarevom gradu, ali sudeći po odzivu učesnika, vlasnika automobila koji su pobudili znatiželju mnogih Kruševljana, sigurno će naći svoje mesto u lokalnom kalendaru turističkih događaja.

- Oldtajmeri nisu samo stara vozila, oni su pokretni muzeji, simboli dizajna, inženjerskih dostignuća i kulturnih promena koje su oblikovale svet - čulo se danas na otvaranju manifestacije.

- Svaki automobil nosi u sebi duh vremena u kome je nastao. Vlasnici oldtajmera nisu samo kolekcionari, oni su čuvari nasleđa, zaljubljenici u detalje, posvećeni restauratori…

U ime organizatora izložbe, skupu se obratio direktor Turističke organizacije, Nikola Despotović, a manifestaciju je otvorio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojković:

- Kruševac u svojoj bogatoj agendi događaja može da doda još jednu značajnu i autentičnu međunarodnu manifestaciju. Ovde imamo priliku da vidimo izuzetno lepe, očuvane primerke vozila, oko 240, koja ne predstavljaju samo puka prevozna sredstva, već su svedoci jedne epohe, vremena, uspomena, emocija…Oldtajmeri imaju ne samo tehnološku, već i istorijsku vrednost. Po broju automobila proporcionalnom veličini grada, Kruševac je na teritoriji bivše Jugoslavije zauzimao visoko treće mesto. Po aktuelnim parametrima u Srbiji, grad je koji svedoči da je visoka reputacija i danas nastavljena, izjavio je gradonačelnik u ime Agencije za bezbednost saobraćaja obratio načelnik Sektora za vozila Milan Milojević.

- Izmenom Zakona o bezbednosti saobraćaja – 2024.godine, koji je u nadležnosti MUP -a, donet je podzakonski akt koji prvi put jasno razvrstava vozila od istorijskog značaja. Kroz tu proceduru prošlo je do sada oko 300 vozila, koja su registrovana sa posebno označenim tablicama. Ovi oldtajmeri predstavljaju materijalne spomenike tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa, zaključio je Milojević.

Jedan od organizatora i partnera na izložbi, predsednik Auto moto kluba "Pomoravlje" iz Paraćina Dejan Stević uručio je Zahvalnice gradonačelniku Ivanu Manojloviću i direktoru Turističke organizacije Nikoli Despotoviću.