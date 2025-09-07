U naselju Lipnički šor kod Loznice sinoć je izbio veliki požar u privatnoj tapetarskoj radionici „Žićo“, koji je za kratko vreme progutao gotovo sve radionice u objektu.
vatrogasci sprečili tragediju
UŽAS U LOZNICI: Radionica izgorela do temelja, Lozničani u šoku: Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima, čulo se kako puca krov (FOTO)
Slušaj vest
- Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima daleko. Čulo se i pucanje krova, svi smo se uplašili da će se vatra proširiti na kuće - rekao je jedan od meštana za RINU.
Vatrogasno-spasilačke ekipe su brzom reakcijom uspele da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na obližnje stambene i privredne objekte. Time je izbegnuta još veća katastrofa, a na licu mesta vatrogasci i dalje dežuraju kako bi predupredili ponovno izbijanje plamena.
Požar u Loznici, do temelja izgorela tapetarska radionica Foto: RINA
Vidi galeriju
U toku je uviđaj kojim će biti utvrđen tačan uzrok požara, a materijalna šteta je ogromna i još uvek nije zvanično procenjena.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši