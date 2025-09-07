Slušaj vest

- Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima daleko. Čulo se i pucanje krova, svi smo se uplašili da će se vatra proširiti na kuće - rekao je jedan od meštana za RINU.

Vatrogasno-spasilačke ekipe su brzom reakcijom uspele da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na obližnje stambene i privredne objekte. Time je izbegnuta još veća katastrofa, a na licu mesta vatrogasci i dalje dežuraju kako bi predupredili ponovno izbijanje plamena.

Požar u Loznici, do temelja izgorela tapetarska radionica Foto: RINA

U toku je uviđaj kojim će biti utvrđen tačan uzrok požara, a materijalna šteta je ogromna i još uvek nije zvanično procenjena.

Kurir.rs/RINA

