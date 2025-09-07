Slušaj vest

Požar je izbio oko sat i po posle ponoći i brzo progutao gotovo sve radionice u objektu.

Požar u fabrici nameštaja kod Loznice Foto: Kurir/T.Ilić

- Požar je izgleda kasno uočen, dok su stigli vatrogasci vatra je već gutala sve. Koliko sam čuo dim i plamen na nebu primetio je neko sa obližnjeg brzog puta i pozvao vatrogasce. Oni su za nekih sat vremena lokalizovali požar, ali je vatra već uradila svoje. Strašno je bilo, nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen, ogromna šteta, a nažalost, ovde je gorelo i pre desetak godina. Vredan čovek, a da mu se dva puta ovako nešto desi – kaže jedan od meštana koji su strepeli da se vatra ne proširi i na okolne objekte, ali je intervencijom dvanaest vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila vatrogasno-spasilačke jedinice iz Loznice to sprečeno.

Izgorelo je oko hiljadu kvadrata objekata, kamion, a kolika je materijalna šteta i šta je uzrok ovako velikog požara utvrdiće se narednih dana.

