- Požar je izgleda kasno uočen, dok su stigli vatrogasci vatra je već gutala sve. Koliko sam čuo dim i plamen na nebu primetio je neko sa obližnjeg brzog puta i pozvao vatrogasce. Oni su za nekih sat vremena lokalizovali požar, ali je vatra već uradila svoje. Strašno je bilo, nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen, ogromna šteta, a nažalost, ovde je gorelo i pre desetak godina. Vredan čovek, a da mu se dva puta ovako nešto desi – kaže jedan od meštana koji su strepeli da se vatra ne proširi i na okolne objekte, ali je intervencijom dvanaest vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila vatrogasno-spasilačke jedinice iz Loznice to sprečeno.