Svako ko je prethodnih decenija imao babu i dedu na selu koji su živeli od njive i štale, lako bi se prepoznao u ovom snimku koji je izazvao ne samo brojne pozitivne reakcije nego i uspomene na detinjstvo.
snimak je mnoge podsetio na detinjstvo
"SELO MOJE, ZAVIČAJU MIO..." Mnogima su iz tuđine suze pošle posle ovog snimka... Na polici ikona, kraj šporeta mačak, baka sipa kafu iz džezve na tufne (VIDEO)
Slušaj vest
Baka loži šporet na drva da zakuva kafu, na polici ikona, pokraj leži mačak...
Video koji je objavila užička Oglasna tabla rastužio je i mnoge naše ljude koji žive i rade u tuđini a potiču sa sela.
Kurir.rs/Facebook Užice oglasna tabla
Reaguj
Komentariši