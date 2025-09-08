

Tegla ajvara kod nekih prodavaca ide i do 1000 dinara, dok je pindžur par stotina dinara jeftiniji.

Limanska pijaca u Novom Sadu puna ko brod. Vreme je za pripremu zimnice, a na pijaci može da se bira. Može da se kupi i gotov ajvar, pinđur, sok od paradajza, a i imaju i ponudu da kupe sveže povrće...Na tezgama ima i voća i povrća za domaćice koje se odluče da prave zimnicu. Domaći paradajz sorte “Šljivar” košta oko 140 dinara po kilogramu, babure su na akciji i za kilu istih potrebno je da izdvojite 130 dinara. Šljive, prave domaće prema rečima prodavca prodaju se 160 dinara za kilogram.A domaćice koje ipak više vole gotovu zimnicu, neće se mnogo obradovati, jer kako kažu prodavi na pijacama, zimnicu kupci obilaze i to u širokom luku.Vasić Zdenka iz Novog Sada kaže da ona ali i njene kolege nude zimnicu gotovu ali, kako se čini izgleda nisu zadovoljni ni jedni ni drugi .“Najvažnije je da imate mušterije koje se uvek vraćaju oni veruju u nas i naše proizvode”, govori Zdenka i objašnjava da kod nje litra kuvanog ovogodišnjeg paradajza košta 250 dinara.Prema Zdenkijim rečima, nikada ne možete znati da li će neko zaista da kupi vas proizvod, većina samo merka.