LOZNICA – Devedeset drugi Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija kod nas, posvećena reformatoru srpskog jezika i pisma, Vuku Stefanoviću Karadžiću (1787-1864), i njegovom delu, biće svečano otvorena sutra, u 20 časova, u Vukovom domu kulture. Posle ‘’Himne Vuku’’, Stevana St. Mokranjca i pozdravne reči gradonačelnice Loznice Dragane Lukić, saborovanje će svečano otvoriti ministar kulture Nikola Selaković.

Foto: T.Ilić

Prvi ovogodišnji program je poetski kolaž ‘’Pesmo moja’’, posvećen srpskim pesnicima na čije su stihove iskomponovane pesme, autor scenarija i režije je Milorad Damjanović, a sat pre zvaničnog otvaranja manifestacije u Galeriji ‘’Mina Karadžić’’ biće predstavljen ‘’Muzej ćirilice’’ iz Bajine Bašte. Saborski programi, besplatni za sve posetioce, u Loznici i Tršiću traju do 14. septembra kada će na Saborištu u Vukovom rodnom selu, tačno u podne, biti održana završna svečanost. Posle obraćanja gradonačelnice Lukić tradicionalnu besedu održaće profesorka dr emerita Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Za kraj saborovanja biće izvedena predstava-igrokaz ‘’Nebeski Vukov sabor’’ u režiji Rada Vukotića.

Foto: T.Ilić