LOZNICA – Devedeset drugi Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija kod nas, posvećena reformatoru srpskog jezika i pisma, Vuku Stefanoviću Karadžiću (1787-1864), i njegovom delu, biće svečano otvorena sutra, u 20 časova, u Vukovom domu kulture. Posle ‘’Himne Vuku’’, Stevana St. Mokranjca i pozdravne reči gradonačelnice Loznice Dragane Lukić, saborovanje će svečano otvoriti ministar kulture Nikola Selaković.

Prvi ovogodišnji program je poetski kolaž ‘’Pesmo moja’’, posvećen srpskim pesnicima na čije su stihove iskomponovane pesme, autor scenarija i režije je Milorad Damjanović, a sat pre zvaničnog otvaranja manifestacije u Galeriji ‘’Mina Karadžić’’ biće predstavljen ‘’Muzej ćirilice’’ iz Bajine Bašte. Saborski programi, besplatni za sve posetioce, u Loznici i Tršiću traju do 14. septembra kada će na Saborištu u Vukovom rodnom selu, tačno u podne, biti održana završna svečanost. Posle obraćanja gradonačelnice Lukić tradicionalnu besedu održaće profesorka dr emerita Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Za kraj saborovanja biće izvedena predstava-igrokaz ‘’Nebeski Vukov sabor’’ u režiji Rada Vukotića.

Podsetimo, Vukov sabor neprekidno se održava od 17. septembra 1933. godine. Tada je, u dvorištu Vukove, tek obnovljene i osveštane spomen-kuće održano prvo saborovanje i od tada se svake godine, uoči Male Gospojine, u Tršiću, okupljaju poštovaoci njegovog dela. Organizatori sabora su loznički Centar za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’ i Grad Loznica, a pokrovitelj Ministarstvo kulture.

