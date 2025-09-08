Slušaj vest

Mali ukutkani raj sa 37 lekovitih termomineralnih izvora, nalazi se u kuršumlijskoj opštini na padinama Kopaonika.

Onaj ko jednom dođe u Lukovsku Banju rado se i sigurno vraća njoj, s razlogom. Banja pruža i zdravlje i rekreaciju, i druženje i uživanje.

Beograđanka N. S. sedmi put je gost Lukovske Banje. Smeštena je u hotelu Jelak.

“Nisam uopšte razmišljala o drugoj destinaciji za odmor ovo je banja koja vam pruža sve i u kojoj zaista možete priuštiti pravi odmor. Sedmi put sam u Lukovskoj Banji”, započinje priču sagovornica Kurira.

Ona kaže da ju je i vreme poslužilo, a banja je blagotvorna i uvek puna turista.

“Dolaze ljudi porodično, veliki je broj penzionera. Dočekaju vas domaćini, gostoprimljivi ljudi, domaća kuhinja. Topla voda, svež vazduh. Banja je poznata po virovima sa toplom vodom koja se preporučuje u lečenju reumatskih promena. Bogata je izvorima vode lekovite za dijabetes, želudac”, objašnjava N.S. Ističe da je banja poznata po prirodnoj lepoti zelenilu, okružena šumom, uređenim stazama za šetnju, i srpskim svetinjama.

“Na udaljenosti od 4,8 kilometara od banje nalazi se crkva Svetog Đorđa, crkva Petra I Pavla razdaljine je od 3,2 kilometra I crkva Svetog Mine jedina u Srbiji posvećena ovom svecu, 6 kilometara udaljena je od banje”, napominje sagovornica Kurira.

1/14 Vidi galeriju Lukovska Banja Foto: T.S

Beograđanka pojašnjava proceduru banjskog lečenja.

“Doktor posle pregleda ispunjava banjski list i odredjuje vrstu i vreme trajanja terapije. Banja se preporučuje u lečenju degenerativnih oboljenja kičme I zglobova, zapaljenskih oboljenja zglobova, osteoporoze, stanja nakon preloma I povrede kostiju kao i kod stanja nakon sportskih povreda, ali i kod rekreacije”, navodi N.S.

U Lukovskoj Banji su ove terapije dostupne turistima, a određuje ih lekar nakon pregleda: hidroterapija,peloidoterapija,elektroterapija,manuelna masaža,kineziterapija, ekstenziona terapija, kvantna terapija, laboratorija, ultrazvučni pregled abdomena, pregled koštano-zglobnog sistema, Dexa tretman, Welnes (slana soba, tepidarijum, đakuzi bazen, parno kupatilo, sauna). Slanu sobu i korišćenje bazena turisti ne plaćaju. Ostali tretmani i terapije ulaze u cenu boravka.

U ponudi su trokrevetne, dvokrevetne i jednokrevetne sobe.

Zaposleni u hotelu, napominje naša sagovornica organizuju za goste i muzičke večeri, veče gitare, tamburaše, veče poezije, dramsko veče.

Izvor devojačke suze kome se dive turisti

Neobična legenda vezana je za Izvor devojačke suze u Lukovskoj Banji.

“Neobičan izvor iz kog vodane teče nego kaplje. Nazivaju ga još I izvor “Hiljadu suza”. Jedna od legend kaže da je kraljica Simonida prolazeći ovim putem iz letnjikovca u selu Mrče, da obiđe rudnike I topionice i da se banja (kupa) u Lukovskoj Banji, često zastajala na ovom mestu I plakala nad nesrećnom sudbinom. Naime nju su udali za kralja Milutina kada joj je bilo samo 5 godinaa kralj je imao 45 godina. Predanje kaže da je od tih suza i stena proplakala”.

“U sklopu opštine Kuršumlija, na istočnim padinama Kopaonika, na nadmorskoj visini od 681m nalazi se ovaj pravi raj za posetioce. Ovaj deo Kopaonika, poznatiji je kao Lukovski kraj, i sama banja pripada selu Lukovu, smeštenom oko 1,5km nizvodno od nje.