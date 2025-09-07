Slušaj vest

I kad mislite da ste sve videli, uvek se desi nešto što može da vas iznenadi i u današnje vreme!

Tako je neko fotografisao, a Instagram stranica "nishnocu_oficijalni" podelila kako pauk nosi okićeni automobil u Nišu koji je, prema pisanju fotografa, bio spreman za mladence. 

Nije jasno da li je bio nepropisno parkiran, ali su se i komentari složili da je ovakav peh neočekivani na dan venčanja. 

Vlasnik pozvao parking servis?

U moru komentara izdvojio se i jedan koji je naizgled napisao sam vlasnik!

- Ljudi, moj je auto i sam sam prijavio. Auto je upalio safemod i nije mogao da se pomeri. Stali smo kod tvđave da se slikamo. I žurili smo da stignemo na vreme u restoran - napisao je jedan korisnik a potom oduševio drugim delom priče: 

Ljudi iz parking servisa su nas čak i tražili po tvrđavi da nam ne odnesu auto. Skroz fer i korektno sa njihove strane. Maksimalno su nas ispoštovali, ali nismo imali vremena da ga pomerimo. 

Pridružujemo se čestitkama na venčanju, i sigurni smo da ovaj dan neće zaboraviti!

Kurir.rs

