KAD MISLIŠ DA SI SVE VIDEO! Pauk uslikan kako odnosi MLADENAČKI automobil u Nišu, komentari krenuli da pljušte a onda se javio VLASNIK: "Žurili smo, a oni..."
I kad mislite da ste sve videli, uvek se desi nešto što može da vas iznenadi i u današnje vreme!
Tako je neko fotografisao, a Instagram stranica "nishnocu_oficijalni" podelila kako pauk nosi okićeni automobil u Nišu koji je, prema pisanju fotografa, bio spreman za mladence.
Nije jasno da li je bio nepropisno parkiran, ali su se i komentari složili da je ovakav peh neočekivani na dan venčanja.
Vlasnik pozvao parking servis?
U moru komentara izdvojio se i jedan koji je naizgled napisao sam vlasnik!
- Ljudi, moj je auto i sam sam prijavio. Auto je upalio safemod i nije mogao da se pomeri. Stali smo kod tvđave da se slikamo. I žurili smo da stignemo na vreme u restoran - napisao je jedan korisnik a potom oduševio drugim delom priče:
- Ljudi iz parking servisa su nas čak i tražili po tvrđavi da nam ne odnesu auto. Skroz fer i korektno sa njihove strane. Maksimalno su nas ispoštovali, ali nismo imali vremena da ga pomerimo.
Pridružujemo se čestitkama na venčanju, i sigurni smo da ovaj dan neće zaboraviti!
Kurir.rs