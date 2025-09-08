Slušaj vest

Ovog vikenda je u selu Zablaće, kod Čačka, održana je manifestacija "Plodovi zapadnog pomoravlja", osamnaesta po redu. Primarni cilj osnivanja manifestacije bio je i ostao promovisanje poljoprivrednih proizvođača I hrane pripremljene od zdravog povrća I domaćeg mesa.

Iz godine u godinu manifestacija je napredovala da bi dobila status gastronomskog događaja. I ove godine je u Zablaću održano takmičenje u pripremi kulinarskih specijaliteta, karakterističnih za ovaj deo Srbije.

Manifestacija Plodovi zapadnog pomoravlja svake godine okupi vise stotina posetilaca I desetine učesnika koji su se I ovog septembra nadmetali u pripremi jagnjećeg i prasećeg pečenja, specijaliteta od mesa svinje moravke, kao i u pripremi sataraša. U porti crkve Svetog Arhangela Gavrila takmičari su upotrebili sva svoja kulinarska umeća kako bi pripremili najbolje jelo.

- Sataraš se priprema od povrća, najpre se u posudu doda mast, pa crni luk, sitno isečena paprika i na kraju paradajz. Kada se isprži, sve se zalije domaćim jajima i začini po ukusu. Tajni recept ne postoji, osim što se na kraju doda nekoliko čena belog luka - kaže Kosana Vasović, iz Udruženja “Vasilice” iz obližnjeg sela Prislonica.

Najbolji sataraš i hajdučki ćevap od mangulice jeli se u Zablaću kod Čačka

Pojedini učesnisi u kulinarskom nadmetanju ishod ovog događaja nisu prepustili slučaju, pa su za nadmetanje u kulinarstvu angažovali kuvare na glasu. Reč je o jednoj uspešnoj čačanskoj firmi na čijem štandu se, nakon što je žiri obavio svoje, počastilo više od 200 ljudi.

- Kod nas na meniju je hajdučki ćevap od mangulice, sataraš koji pripremamo u raniji od 100 kila i pečeno prase. Sve se radi po starim oprobanim receptima, koji nalažu da se ni na čemu ne štedi. A što se takmičenja tiče, očekujemo pobedu ove godine - izjavio je Dragan Milutinović – Čaruga, kuvar na glasu.

Tročlani žiri je ove godine imao pune ruke posla jer je trebalo najpre probati a potom I oceniti sve specijalitete.

- Kada je reč o prasićima, najpre se ceni to da li je prase preslano, potom se gleda kako je ispečeno, ne sme biti ni prepečeno a ni nepečeno. Na kraju se ceni kako prase izgleda na ražnju. A što se tiče sataraša, on ne sme da otpušta tečnost, već da bude s merom upržen, da se luk u njemu ne vidi već da bude staklast. Sataraš koji je zagoreo, odmah ide van - priča Zoran Živanović, gastronomski sudija iz Kragujevca.

Ove godine se u Zablaću nadmetalo 37 ekipa, a svaki tim je imao po dvadesetak učesnika. Pored majstora za vatrom, glavnu ulogu su imali I članovi zaduženi za dobro raspoloženje. Ono ni ove godine u Zablaću nije izostalo.