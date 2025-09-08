Srbija
GUŽVE NA PUTEVIMA U SRBIJI! Oglasio se AMSS: Evo na kojim deonicama je potreban oprez, a ovako je graničnim prelazima
Slušaj vest
Pojačan saobraćaj na prilazima većih gradova, a posebno iz pravca Zlatobara kada se često ka Užicu vozila kreću sporije, očekuje se danas popodne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zbog građevinske sezone koja je u toku, veći oprez vozačima potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi.
Na naplatnim stanicama, kao i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju četiri sata, saopštio je AMSS.
– Pojačan saobraćaj na prilazima većih gradova, a posebno iz pravca Zlatobara kada se često ka Užicu vozila kreću sporije, očekuje se danas popodne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Reaguj
Komentariši