Pojačan saobraćaj na prilazima većih gradova, a posebno iz pravca Zlatobara kada se često ka Užicu vozila kreću sporije, očekuje se danas popodne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog građevinske sezone koja je u toku, veći oprez vozačima potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi.

Na naplatnim stanicama, kao i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju četiri sata, saopštio je AMSS.

