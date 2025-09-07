Slušaj vest

U srcu Srbije, u Stopanji, održana je, deveta po redu, Pečenijada, manifestacija koja je postala prepoznatljivo obeležje ovog kraja. Okupila je više hiljada ljubitelja dobre hrane, zabave, druženja i veselja iz svih delova Srbije i zemalja regiona.

Prvoga dana programa održan je defile kulturno – umetničkih društava iz Trstenika – “Tradicija”, “Izvor”, Prva petoletka Trstenik”, “Sitan vez” i “Učitelj Momir” i Folklornog ansambla “Sveti Nikola”, a zatim je usledilo njihovo predstavljanje. U velelepnim narodnim nošnjama, pesmom i igrom uneli su duh tradicije i zajedništva i osvojili srca probirljive publike.

Drugoga dana, manifestaciju je svečano otvorio zamenik predsednice opštine Trstenik Dejan Rakovac, a publika je uživala u nastupima — pre otvaranja pevao je Gojko Eftovski, dok je posebnu energiju doneo Ljuba Aličić. Na kraju večeri, priređen je i veličanstveni vatromet.

Stopanja srpska prestonica pečenja bila je pravo mesto gde tradicija i zajedništvo spajaju ljude. Pesma, igra i provod za nezaborav, a domaćin je učinio sve da zadovolji svoje drage goste. Ulice su bile prepune posetilaca, miris pečenja i domaćih specijaliteta širio se na sve strane, a atmosfera je dostigla vrhunac, jer je najbolje tek došlo u nedelju, trećeg dana manifestacije.

Posle koncerta Orkestra “Balkan benda” usledila je revija estradnih umetnika, koji više decenija žare i pale na stadionima, u dvoranama, kulturnim centrima i klubovima u zemlji i inostranstvu – legendarne Lepe Lukić i proslavljenih pevača Ljube Lukića i Raše Pavlovića.

Trodnevna manifestacija za nezaborav, a sledeće godine biće jubilarna – 10. po redu. Program je pripremila Turistička organizacija opštine, a pokrovitelj je bila Opština Trstenik.