Grad Čačak se godinama bori sa nedostatkom parking mesta. Građani ne samo centra grada, već i sporednih naselja, nailaze na problem, jer kako kažu, parking mesta nema dovoljno.

Koordinator poslova JP Parking servis Dragan Grujović, odgovorio je na najvažnije pitanje svojih sugrađana, da li će se situacija parking mesta poboljšati?

- U ranim jutarnjim časovima ima mesta za parkiranje, ali to ne traje dugo. Ubrzo se parking mesta popune i pronalaženje bude vrlo otežano. Prošle godine proširili smo za oko 200 novih parking mesta i došli do broja od 1.500. Taj broj i dalje nedovoljan, s obzirom na broj automobila u našem gradu. Čačak intenzivno radi na poboljšanju situacije, trenutno se obavljaju radovi na prakingu iza Tehničkog fakulteta - kaže Grujović.

Takođe, grad Čačak praktikuje i zone usporenog saobraćaja, gde se postavljaju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Kurir.rs