Slušaj vest

Tragovi u travi pokazuju da je vozilo sa improvizovanog parkinga, koji uglavnom koriste prodavci sa buvljaka, sletelo i završilo poprečeno uŠtiri. Srećom vodostaj je nizak pa su kola ostala na suvom i tamo gde su pala.

- Ma došao čovek da prodaje neku starudiju. Dok se parkirao umesto kočnice i rikverca, ubacio u gas i eto. Koliko znam nema povređenih – kaže jedna od prodavačica.

- Šta je ovo?, najčešći je komentar prolaznika kada vide sivi ‘’golf’’ karavan bosanskih registracija tamo gde mu mesto nije, a onda dodaju i ‘’Hvala Bogu’’, kad čuju da nema povređenih.

1/5 Vidi galeriju Automobil sleteo u reku Štiru u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Inače, po društvenim mrežama ide i varijanta da je vozač bila žena uz čestitke da je parkirala tamo gde većina ne bi ‘’umela’’. Sad predstoji vađenje automobila pa da se vidi kolika je šteta od ovog ‘’leta’’ u korito Štire.