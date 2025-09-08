Slušaj vest

Svečanost je počela polaganjem venaca, a počast gučevskim junacima odali su predstavnici Grada Loznice, Centra za kulturu ”Vuk Karadžić” kao i brojnih udruženja i društava koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova Srbije.

Okupljenima se obratio pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je rekao da ne postoji pedalj srpske zemlje koji nije natopljen krvlju onih koji su branili srpske granice.

- Ovde smo da ukažemo poštovanje gučevskim herojima koji su 55 dana odolevali daleko nadmoćnijem neprijatelju, junacima koji su nedostatak oružja, odeće i obuće, nadoknađivali patriotizmom, herojstvom, hrabrošću, dovitljivošću. Srpski vojnik bio je u borbi uporan jer je iza njegovih leđa bilo sve ono što je svakom Srbinu najsvetije, porodica, ognjište i Srbija. Naši preci su sačuvali slobodu i nezavisnost, a naš zadatak, kao njihovih potomaka je da danas u miru tu pobedu sačuvamo. Obaveza je da budućim naraštajima prenesemo ne samo činjenice o srpskom herojstvu i pobedama već da znaju da je srpski narod tada, kao i mnogo puta pre i posle toga, bio na pravednoj strani istorije gde su ideali sloboda, jednakost, pravda - poručio je Jugović.

Skup je počeo kada su stigli učesnici petog ‘‘Gučevskog marša’‘, najmasovnijeg do sada, sa više od 500 ljudi svih generacija, od sedmomesečne bebe do onih u sedmoj deceniji koji su jedanaest kilometara od Pokrovske crkve u Loznici hodali pod motom - ‘‘Sledimo duh svojih predaka’‘.

- Posle Momčila Gavrića, Milunke Savić, dede Đorđa, generala Šturma, ove godine marš posvećujemo artiljeriji srpske vojske. Ovaj spomenik i na njemu reči besmrtnog Njegoša (Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi) treba da nas podsećaju i opominju da se srpska vojska borila za našu slobodu. Oni su svoju žrtvu podneli kada je to bilo najteže, nama su ostavili lakši deo zadatka, samo da ih budemo dostojni – poručio je Milojko Stojnić iz Udruženja ‘‘Gučevski marš’‘,.

O borbama na Gučevu govorio je kustos istoričar Stefan Vilić iz Muzeja Jadra, a u prigodnom programu učestvovali su guslar Milanko Gardović i etno grupa ‘‘Lozice“. Gučevska bitka, odigrana u sklopu Bitke na Drini, trajala je od 8. septembra do 6. novembra 1914. godine. Bila je jedna od prvih rovovskih bitaka na svetu i jedna od najtežih u Velikom ratu u kojoj su obe strane pretrpele velike gubitke.