U okviru programa služen je parastos na mestu zajedničke grobnice u kojoj počiva 7.950 poginulih i streljanih, među kojima je i srpski slikar Sava Šumanović. Nakon pomena, brojne delegacije položile su vence i cveće u znak sećanja na nevino stradale. U ime Grada Sremska Mitrovica vence su položili zamenica gradonačelnika i predsednik Skupštine grada, odajući počast žrtvama koje su tragično izgubile živote.

Ova grobnica smatra se jednim od najvećih gubilišta Drugog svetskog rata. U obraćanjima okupljenima podsećeno je da je u akciji zloglasnog Viktora Tomića, pre 83 godine, pogubljeno na hiljade ljudi iz čitavog Srema, dovedenih na ovo stratište i ubijenih samo zato što su bili Srbi i pravoslavci.

Komemoracija je još jednom podsetila na obavezu da se čuva sećanje na žrtve i da se ovakvi zločini nikada ne zaborave.

Spomen-groblje u Sremskoj Mitrovici – jedno od najvećih stratišta Drugog svetskog rata

Spomen-groblje u Sremskoj Mitrovici uređeno je 1959. godine prema projektu arhitekte Bogdana Bogdanovića, a svečano je otvoreno 4. jula 1960. godine. Nakon rekonstrukcije 1979. i obogaćivanja novim sadržajima, kompleks je završen u oktobru 1981. godine.

U okviru nekropole, svaka humka posvećena je jednoj grupi streljanih, a na njihovim vrhovima postavljene su brončane skulpture plamena. Kompleks je obogaćen i lavirintom od zelenila, bronzanom urnom i simboličnim skulpturama koje podsećaju na stradanja i snagu žrtava.

Na ovom mestu nalazi se masovna grobnica sa 7.950 pogubljenih žitelja Srema, među kojima je i slikar Sava Šumanović. Tu su sahranjeni i borci Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, vojnici bugarske i Crvene armije, kao i narodni heroji: Janko Čmelik, Boško Palkovljević Pinki, Slobodan Bajić Paja i Stanko Paunović Veljko.

Na tri kamene ploče ispisan je tekst pisca Dobrice Ćosića, koji svedoči o strahotama ustaških i nemačkih zločina od 1941. do 1944. godine – o mučenju, živom zakopavanju i masovnim streljanjima.

Kompleks se smatra jednim od najznačajnijih memorijalnih spomenika u Srbiji, sa više od stotinu vrsta drveća i šiblja, i trajnim opomenom na stradanja nedužnih civila.