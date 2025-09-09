Slušaj vest

Cipelarnik pun prošlosti i sećanja. Šta uraditi? Baciti, pokloniti, ili sačuvati staru, ali neiznošenu obuću i da li je retro ponovo u modi, samo su neka od pitanja koja često postavljamo sebi kad sređujemo ormare sa garderobom I obućom.

Kod žena je uvek važilo pravilo da bez dobre obuće i dobre frizure nema ni dobrog izgleda. I to se nije promenilo…. Ali promenili su se

trendovi, neko je sačuvao samo sećanja, a neko i ono što svedoči o modi tog vremena cipele, sandale, čizmice, gležnjače, koje su se nosile krajem prošlog i početkom ovog veka.

Pogledajte šta se nalazi u cipelarniku dve Vranjanke, verovali ili ne …

“Ne mogu da izbacim iz cipelarnika obuću koju sam sa oduševljenjem kupila kad sam bila mlađa. Sećam se u jednom trenutku pre ravno 28 godina na porodičnom letovanju u Grčkoj sam kupila sandale i gležnjače. Sandale u crvenoj, gležnjače u crnoj boji. Sećam se bio je kraj sezone i cene su bile jako povoljne. Iznosila sam ih sa zadovoljstvo mzbog udobnosti i lepog dizajna dve-tri sezone, ali sam se kroz godine ponovo vraćala toj obući.

Nije oštećena, nisam neko ko cepa obuću, a kako se moda vrti u krug i sandale i gležnjače sam nakon izvesnog vremena ponovo “zanosila” bez pardona i zadrške. Najbolja potvrda za kvalitet”, kaže Lidija.

Napominje da se kod ženske obuće kroz vreme uglavnom menjao oblik štikle i debljina đona. Tanke potpetice kao iglice, rombaste štikle, četvrtaste, ortopedske…..različitih visina…ali i boja - od zmijske kože, u antilop izradi, zlataste, srebrnaste, klasično crne, u boji kože, crvene, žute stare 20-30 pa i 40 godina.

Njena kolegenica Dragana saglasna je u potpunosti, ali priznaje da joj je cipelarnik krcat obuće da čak čuva i onu iz studentskih dana njene dece.

“Obuću I garderobu koju su nosila moja deca mogu samo da poklonim, da bacim to ne dolazi u obzir ako nije oštećena. Obuća koju sam sačuvala je toliko udobna teško mogu danas da pronađem ono što je po mom ukusu, a da je udobno”, iskrena je Dragana.

Kaže da je kritikuju i suprug ali i deca zbog toga što čuva stvari i obuću.

“Uvek imam spreman odgovor na kritiku. Ono što vreme nije pregazilo i ono što zaslužuje čovek treba I da sačuva”.

Sagovornice Kurira poručuju: ne odustajte od komada garderobe, ali i obuće koju nije pregazilo vreme. Sve se vrti u krug pa i moda, ono što je bilo IN biće opet u trendu, samo je pitanje kada?