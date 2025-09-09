Slušaj vest

Cipelarnik pun prošlosti i sećanja. Šta uraditi? Baciti, pokloniti, ili sačuvati staru, ali neiznošenu obuću i da li je retro ponovo u modi, samo su neka od pitanja koja često postavljamo sebi kad sređujemo ormare sa garderobom I obućom. 

Kod žena je uvek važilo pravilo da bez dobre obuće i dobre frizure nema ni dobrog izgleda. I to se nije promenilo…. Ali promenili su se
trendovi, neko je sačuvao samo sećanja, a neko i ono što svedoči o modi tog vremena cipele, sandale, čizmice, gležnjače, koje su se nosile krajem prošlog i početkom ovog veka.

Pogledajte šta se nalazi u cipelarniku dve Vranjanke, verovali ili ne …

“Ne mogu da izbacim iz cipelarnika obuću koju sam sa oduševljenjem kupila kad sam bila mlađa. Sećam se u jednom trenutku pre ravno 28 godina na porodičnom letovanju u Grčkoj sam kupila sandale i gležnjače. Sandale u crvenoj, gležnjače u crnoj boji. Sećam se bio je kraj sezone i cene su bile jako povoljne. Iznosila sam ih sa zadovoljstvo mzbog udobnosti i lepog dizajna dve-tri sezone, ali sam se kroz godine ponovo vraćala toj obući.

Nije oštećena, nisam neko ko cepa obuću, a kako se moda vrti u krug i sandale i gležnjače sam nakon izvesnog vremena ponovo “zanosila” bez pardona i zadrške. Najbolja potvrda za kvalitet”, kaže Lidija.

Šta raditi sa starom obućom Foto: Kurir/T.S.

Napominje da se kod ženske obuće kroz vreme uglavnom menjao oblik štikle i debljina đona. Tanke potpetice kao iglice, rombaste štikle, četvrtaste, ortopedske…..različitih visina…ali i boja - od zmijske kože, u antilop izradi, zlataste, srebrnaste, klasično crne, u boji kože, crvene, žute stare 20-30 pa i 40 godina.

Njena kolegenica Dragana saglasna je u potpunosti, ali priznaje da joj je cipelarnik krcat obuće da čak čuva i onu iz studentskih dana njene dece.

“Obuću I garderobu koju su nosila moja deca mogu samo da poklonim, da bacim to ne dolazi u obzir ako nije oštećena. Obuća koju sam sačuvala je toliko udobna teško mogu danas da pronađem ono što je po mom ukusu, a da je udobno”, iskrena je Dragana.

Kaže da je kritikuju i suprug ali i deca zbog toga što čuva stvari i obuću.

“Uvek imam spreman odgovor na kritiku. Ono što vreme nije pregazilo i ono što zaslužuje čovek treba I da sačuva”.

Sagovornice Kurira poručuju: ne odustajte od komada garderobe, ali i obuće koju nije pregazilo vreme. Sve se vrti u krug pa i moda, ono što je bilo IN biće opet u trendu, samo je pitanje kada?

Kurir.rs

Ne propustiteZanimljivosti"Na Balkanu se stidimo seljačkog opanka, a u Švedskoj je zadnja moda": Devojka šokirala snimkom, pokazala poslednji modni krik, a cena "samo" 150 evra (VIDEO)
Cipelke.jpg
Društvo"Najgori su oni ljudi koji vas teraju da se izuvate kad im ulazite u kuću": Srbi zaratili oko večite dileme - neki pored izuvanja traže i ovo
stockphotowelcomehomedoormatwithshoes200339462.jpg
DruštvoJedan sasvim neobičan trik može vam pomoći da se rešite neprijatnog mirisa iz obuće! Uklanja ga brže od skupih sprejeva, a možda ga već imate kod kuće!
profimedia0731632786.jpg
InfoBizOD OCA NAUČIO ZANAT, A KLIJENT MU BILA PRINCEZA DAJANA: Njegove modele obožavaju i Srpkinje - Od šegrta došao do vlasnika imperije
profimedia-0890459582 copy.jpg
ZanimljivostiSpoj dva najomraženija tipa obuće: Da li su ovo najružnije štikle na svetu?
Screenshot 2024-10-15 155926.jpg
InfoBizOVA FIRMA IZ BIVŠE JUGE JE ZA ADIDAS PROIZVODILA 4,5 MILIONA SPORTSKIH TORBI! I danas se na tržištu mogu naći neki njeni proizvodi
shutterstock-1992748202.jpg