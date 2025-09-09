Slušaj vest

U 72. brigadi za specijalne operacije u toku je realizacija napredne specijalističke obuke pripadnika jedinice za rečne diverzante Vojske Srbije.

Obuka traje šest meseci i realizuje se na poligonima Vojske Srbije i kanalima, rekama i jezerima kako bi se polaznici osposobili za izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka na kopnu, vodi i pod vodom.

Specijalce koji se prijave za ovaj kurs očekuje veoma zahtevna obuka u vodi i na kopnu, koja podrazumeva taktičku i stručnospecijalističku obuku, uz bar dva dana ronjenja nedeljno i mnogobrojne marševe na 30 kilometara pod punom opremom.

Foto: Ministarstvo odbrane





Jedan od polaznika ove obuke, koji je u jedinici pet godina, ističe da se prijavio na kurs da proveri da li je dovoljno spreman da odgovori specijalnim zadacima koji se postavljaju pred rečne diverzante.

— Da bismo došli na Kurs za rečne diverzante prolazimo detaljne i stroge lekarske preglede i fizičku proveru. Selekcija je prirodna, kurs traje šest meseci, sad smo već na pola kursa. Nakon prvog dela obučavanja i posle osnovne obuke, krećemo da ronimo sami, odnosno sa našom ronilačkom parom i mnogo nam znači ta naša bratska provera i ronjenje u paru. Bez njih ne bismo mogli sami da ronimo. Sve što se dešava, svaki zadatak koji imamo obavljamo u paru i nikad ne smemo da se oslonimo na nekog trećeg — istakao je polaznik kursa i kandidat za ulazak u četu rečnih diverzanata.

Foto: Ministarstvo odbrane