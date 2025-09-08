Slušaj vest

U Vrnjačkoj Banji, jednom od najznačajnijih turističkih centara Srbije, danas je održana konferencija „Turizam 2025 – podrška, znanje, rast“, koja je okupila predstavnike lokalne samouprave, turističkih organizacija, preduzetnike i predstavnike državnih institucija.

Konferencija je imala za cilj da osvetli buduće pravce razvoja turizma, kao i mogućnosti koje lokalne zajednice mogu iskoristiti kroz nove državne programe podrške.

Na prvom panelu, posvećenom strateškom položaju Vrnjačke Banje u okviru nacionalne politike razvoja turizma, govorili su predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, državni sekretar Ministarstva turizma Uroš Kandić, kao i direktor Regionalne Privredne komore Moravičkog i raškog okruga Zvonko Tufegdžić.

Foto: Umetničko stvaralaštvo

Prema rečima Bobana Đurovića, Vrnjačka Banja je najposećenija turistička destinacija u Srbiji, koja godinama unazad broji najveći broj noćenja. Ono na čemu treba raditi u budućnosti, dodaje, jeste da lokalna samouprava, ali privatni sektor, iskoriste sve mogućnosti za konkurisanje za sredstva preko dostupnih fondova.

- Goč će biti naša naredna destinacija za ulaganje, uz projekat gondole. Ministarstvo turizma i organizatori skupa su dali podršku da upoznamo našu lokalnu privredu sa svim aspektima i mogućnostima dobijanja sredstava za unapređenje našeg poslovanja- istakao je Đurović.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja otkrio je i da se u ovom kraju sprema gradnja još dva nova hotela- jedan po franšizi, dok su za drugi u pregovorima sa svetski poznatim fudbalerom.

Foto: Umetničko stvaralaštvo

Državni sekratar Kandić istakao je da je u toku program podrške- pomoć ruralnom turizmu.

- Pored toga, imamo sredstva Fonda za razvoj. Kad uzmemo stopu inflacije i kamatne stope, po takvim uslovima ne možete dobiti novac nigde u regionu- poručio je Kandić, kao i da je Vrnjačka Banja lider kada je u pitanju banjski turizam.

- U julu i avgustu imali ste dvocifren rast broja domaćih turista, uz Zlatibor, i strarnih- dodao je Kandić.

Na veliku pomoć može da se računa i od strane Privredne komore Srbije- informisanje, edukacija, prezentovanje dostupnih podataka i podsticaja, umrežavanje i promocija na domaćem i stranom tržištu.

- Što se tiče informisanja, mi smo pre neki dan promovisali BIZ čet, to je novi poslovni asistent u nastajanju gde možete da dobijete infomacije kako da osnujete firmu, dobijanje Open Blakna ID broja, analiza tržišta... – navodi Tufegdžić.

Za razliku od klasičnih panela, drugi deo konferencije bio je koncipiran kao radionica, namenjena lokalnim preduzetnicima i predstavnicima turističkog sektora.

Foto: Umetničko stvaralaštvo

Radionicu je vodila ekspertkinja iz Ministarstva turizma, koja je detaljno predstavila mogućnosti za konkurisanje za sredstva u okviru novog državnog programa podrške turizmu.

Učesnici su imali priliku da dobiju konkretne informacije o uslovima konkursa, neophodnoj dokumentaciji, prihvatljivim troškovima i prioritetnim oblastima za finansiranje – uključujući digitalizaciju, zelene tehnologije i unapređenje kvaliteta usluga.

Radionica je ocenjena kao izuzetno korisna, jer je omogućila direktan dijalog između privrednika i predstavnika Ministarstva, kao i razjašnjenje nedoumica u vezi sa samim postupkom prijave.