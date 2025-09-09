Slušaj vest

U čačanskom selu Zablaće održana je gastronomska manifestacija "Plodovi Zapadnog Pomoravlja", koja je okupila proizvođače iz pomoravskih sela i pokazala da je ovaj kraj prava riznica hrane i tradicije.

Na tezgama se moglo naći sve što domaćinstva stvaraju na svojim poljima i okućnicama, od voća i povrća, preko sira i meda, pa sve do vina, rakije i jela spremljenih po starim receptima.

- Selo Zablaće je okupilo brojne proizvođače, a to je mlado selo, njegovi žitelji su vredni, tu su udruženja žena, vredne ruke domaćica iz čitavog Moravičkog okruga. Što se tiče hrane, pripremljen je bio starinski kupus, gulaš, pasulj, hajdučki ćevap, pečeni prasići rase moravka, jagnjići hranjeni plodovima ovih krajeva - rekla je za RINU Mira Minović, ispred Centra za negovanje tradicije Čačak.

Posebnu pažnju privuklo je Udruženje "Ljubav na seoski način", inspirisano čuvenom serijom, koje je izložilo rukotvorine i predmete iz prošlih vremena, ono što se nekada plelo, štrikalo i pripremalo, a danas uspešno otrgnuto od zaborava.

- Naša udruženja iz Moravičkog okruga, ali i iz Raškog, pokazala su vrednost i snagu žene sa sela, jer one su stub svakog društva. Iz našeg čuvenog sela Brezovice, odakle puca pogled kao sa Kablara, pekli su se prasići rase moravke, što je posebno privuklo pažnju i bilo omiljeno za degustaciju - pojasnila je kroz osmeh Mira Minović.

Manifestacija u Zablaću dokazala je da srpsko selo ima snagu i budućnost, ako se njegovi ljudi udruže i zajedno čuvaju tradiciju, poruka je Centra za negovanje tradicije u Čačku.

Upravo u zajedništvu leži put razvoja, ali i oslonac da se kulturno i gastronomsko bogatstvo seoskog područja pomoravskih sela prenese budućim generacijama.