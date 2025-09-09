Slušaj vest

Teretna vozila na graničnom prelazuBatrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije oko četiri sata, dok se na prelazu Šid zadržavaju tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini kamioni se zadržavaju oko sat.

Putnički automobili čekaju oko sat na prelazu Preševo ka Makedoniji, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Danas se očekuje više vozila na prilazima većih gradova, naveo je AMSS.

Ne propustiteHronikaMOTOCIKLISTI SE NE ODVAJAJU OD MOBILNIH TELEFONA - Prekršaj koji je postao jedan od glavnih uzroka nesreća sa smrtnim ishodom
1729006152_novi-pazar-povredjen-motociklista—fotorina1.jpg
HronikaIGNORISAO "STOP" POLICIJE, KRENUO DA PRETIČE 5 VOZILA PA PROJURIO NA 3 CRVENA Opšti haos u Beogradu, evo šta je usledilo
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaMORTUS PIJANI, DROGIRANI I BEZ VOZAČKE SELI ZA VOLAN! Policija u Sremskoj Mitrovici zaustavila bahate vozače, jedan kažnjen sa 100.000 dinara!
LOZNICA - Za bezbednu vožnju.JPG
HronikaCRNA STATISTIKA - NASTRADALO 30 VOZAČA DVOTOČKAŠA OD POČETKA GODINE! Agencija za bezbednost saobraćaja: Problem u ne proveravanju komponenata, a i u nepažnji
motor.jpg