PRESEK STANJA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata; Jednosatno zadržavanje za putnička vozila na ovom graničnom prelazu
Teretna vozila na graničnom prelazuBatrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije oko četiri sata, dok se na prelazu Šid zadržavaju tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini kamioni se zadržavaju oko sat.
Putnički automobili čekaju oko sat na prelazu Preševo ka Makedoniji, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
Danas se očekuje više vozila na prilazima većih gradova, naveo je AMSS.
