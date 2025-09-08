Slušaj vest

U Domu kulture u Beloj Vodi, održana je 4. po redu manifestacija „Miholjski susreti sela 2025.“ za teritoriju Grada Kruševca, prema projektu Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije.

Foto: KCK

„Miholjski susreti sela 2025“ je manifestacija koja se održava širom Srbije od juna do novembra sa ciljem ukazivanja na značaj i negovanje seoskih zajednica. Manifestacija okuplja jednako veliki broj kako učesnika tako i posetilaca s obzirom da je cilj projekta obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovništva u seoskim sredinama, kao i negovanje tradicionalnog načina života i očuvanje kulturno istorijskog nasleđa.

Foto: KCK

Ove godine, Grad Kruševac, Kulturni centar Kruševac, MZ Bela Voda i KUD “Ratko Jovanović“ iz Bele Vode organizovali su ovu manifestaciju kao Festival dečijeg folklora. Učestvovalo je osam kulturno umetničkih društava: KUD „Mladost“- Makrešane, KUD „Bistrica“- Dvorane, KUD „Polet“- Padež, KUD „Pepeljevac“ – Pepeljevac, KUD „Ćukovac“- Veliki Šiljegovac, KUD „Stanislav Binički“- Jasika, KUD „Soko“- Dedina i KUD „Rasina“- Veliki Kupci.

Foto: KCK

Predstavljanje kulturno – umetničkih društava i njihovu koreografiju ocenjivao je žiri u sastavu: Slobodan Simić i Dejan Jovanović i doneo proglasio pobednike. Prvo mesto osvojio je KUD „Polet“ iz Padeža, drugo KUD „Soko“ iz Dedine, a treće KUD „Rasina“ iz Velikih Kupaca. Za najbolji igrački par proglašeni su Sava Milanović i Dunja Đekić iz KUD „Ćukovac“, Veliki Šiljegovac.

Foto: KCK