On je kazao da je najvažnije ‘‘da ćirilica živi u nama, a naročito u našoj deci, da oni koji danas rastu znaju da su slovo i pismo snaga’‘ i istakao da to ‘‘jeste, treba i mora da nam bude svima jedini putokaz’‘.

Podsetio je da je donet Zakon o zaštiti srpskog jezika u javnom prostoru i upotrebi ćirilice kao i da je Ministarstvo kulture ove godine u Bajinoj Bašti, na Dan slovenske pismenosti, osnovalo Muzej ćirilice, ne da čuva ćirilicu kao istorijsku starinu već da je neguje kao našu današnjicu, unapređuje kao našu budućnost, rekao je on i podsetio na mere koje su preduzimane u godini za nama.

- Počeli smo sa otkupom knjiga isključivo na ćirilici za potrebe javnih biblioteka, novi razvoj ćiriličnih fontova, nabavku isključivo dvoazbučnih tastatura za sve korisnike javnih sredstava i javnu upravu. Te mere obećao sam ovde, zatvarajući 91. Vukov sabor. U godini pred nama borićemo se za posebne podsticaje ćiriličnim izdavačima, bolju poresku politiku kada je u pitanju upotreba ćirilice na državnom i bolju politiku taksi kada je u pitanju upotreba ćirilice na lokalnom nivou.

Borićemo se za povlašćeni položaj ćirilice u sredstvima javnog infornmisanja sa nacionalnom frekvencijom jer je nacionalna frekvencija javno dobro. Borićemo se da nam nije svejedno i da znamo, ako ćirilicu ne zaštitimo mi, to umesto nas neće učiniti niko – rekao je Selaković u Loznici.