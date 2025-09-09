- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povredama vrata i glave i vrtoglavicom. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povredama grudnog koša i glave i vrtoglavicom.

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 42 intervencije na terenu (26 tokom dana i 16 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 74 pregleda odraslih osoba (tokom dana 14, a tokom noći 60 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 8 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povredama vrata i glave i vrtoglavicom. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povredama grudnog koša i glave i vrtoglavicom.

Dogodle su se tri saobraćajne nesreće, dve tokom dana i jedna tokom noći, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. Hitnoj pomoći je u prethodna 24 časa upućeno 180 poziva telefonom.



Dejan Đusić