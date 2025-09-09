Slušaj vest

I uredno, dva po dva, ušli su u školu. Naime, generacija 1963/1964 sastala se da bi proslavili 55 godina od kada su pošli u prvi razred u istu tu školu, samo što je nekada nosila ime “Braća Ječmenica” i Četvrta osnovna.

Organizator ovog neobičnog događaja je dr Miljko Pejić, koji živi i radi u inostranstvu.

- Sve ljude sam prepoznao i posle 55 godina ponovo se susrećemo ovde na istom mestu na kome smo počeli životni put. Samo tada smo bili mali, prepadnuti, jer kući su obično pretili “kada pođeš u školu videćeš ti” – seća se dr Pejić.

Ovo je prilika, kako je rekao, da se podsete na neka lepa vremena.

- Danas mnogi od ovih ljudi koji su došli žive na strani, ali je lepo što su se odazvali pozivu, a to znači da su poneli deo uspomene na rodni grad – dodao je dr Pejić.

Ideja za ovako druženje je dr Pejića potekla od prijatelja Dragana Anđića, iz odeljenja 5, koji se već okupljaju godinama. Njihova učiteljica je još živa i redovno se sreću sa njom.

Učiteljice koje su ih dočekale

- Mislio sam da bi bilo lepo da i mi jednog kada se sretnemo napravimo jednu žurku u holu škole. Doduše, nismo u prevelikom broju, manje od četvrtine nas je došlo. A došle su nam tri učiteljice od šest generacija i veoma mi je drago što su još u dobroj formi. One su se odazvale našem pozivu i to je šlag na tortu – kaže dr Miljko Pejić.

Sa velikim pijetetom su se setili svih onih koji, nažalost, više nisu među živima. Planiraju da preko društvenih mreža naprave grupe kako bi se još više i jače povezali, a nadaju se da će tako dopreti i do onih koji nisu bili obavešteni o ovom susretu, te će za tri godine doći na proslavu 50 godina male mature. Druženje su nastavili u holu škole uz prijatnu muziku.