Na centralnoj zgradi Poljoprivredno-tehničkog školskog centra „Jožef Besedeš” u Kanjiži završena je toplotna izolacija.

Pre nekoliko godina zamenjeni su spoljni prozori i vrata, a sada je završena spoljna izolacija, zamenjeni su oluci i prozorske daske. Treća faza projekta podrazumevaće izolaciju plafona, za šta je škola dobila novac na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Od ukupnih troškova u iznosu od 9,4 miliona dinara, dve trećine obezbedio je Pokrajinsi sekretarijat za obrazovanje, a ostatak je finansirala Opština Kanjiža.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje Robert Otot obišao je tu obrazovnu ustanovu zajedno sa predsednikom opštine Robertom Fejstamerom i kazao da je cilj da u svim obrazovnim ustanovama u Vojvodini uslovi za boravak učenika i nastavu budu što bolji i bezbedniji.

On je podsetio da se škola godinama javlja na raspisane konkurse, pa je u poslednje tri, četiri godine Sekretarijat podržao ovu obrazovnu ustanovu sa više od 20 miliona dinara.

Prema rečima Fejstamera zahvaljujući dobroj saradnji Pokrajine i Opštine, na teritoriji te lokalne samouprave mnoge ustanove su dobile finansijusku podršku koja je neophoda kako bi se realizovale veće investicije. Predstavljen je i auto-simulator koji je škola nedavno nabavila, a koji omogućava učenicima da u bezbednim uslovima vežbaju vožnju automobila.