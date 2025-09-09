Lepe vesti stižu iz kragujevačkog porodilišta jer je tokom prethodna 24 sata rođeno 10 beba.
BEBI BUM U KRAGUJEVCU: Za jedan dan rođeno 10 beba, grad na Lepenici bogatiji za šest devojčica i četiri dečaka
- Grad na Lepenici bogatiji je za šest devojčica i četiri dečaka. Uvek se radujemo kad na svet u našem porodilištu stigne što više beba, kažu za RINU u kragujavčakom porodilištu.
Prethodni bebi bum u Kragujevcu evidentiran je tokom juna kada je na svet u jednom danu takođe stiglo 10 mališana.
