- Grad na Lepenici bogatiji je za šest devojčica i četiri dečaka. Uvek se radujemo kad na svet u našem porodilištu stigne što više beba, kažu za RINU u kragujavčakom porodilištu.

Prethodni bebi bum u Kragujevcu evidentiran je tokom juna kada je na svet u jednom danu takođe stiglo 10 mališana.

Kurir.rs/RINA

