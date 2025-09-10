Srbija
BEZ TOPLE POTROŠNE VODE DANAS U OVOM DELU NOVOG SADA: Toplana će izvoditi planirane radove, evo kad se očekuje normalizacija u isporuci
Zbog planiranih radova na TO „Zapad“, danas će doći do prekida u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode u delu Novog Sada.
Kako saopštavaju iz JKP "Novosadska toplana" od 8 sati toplu potrošnu vodu neće imati objekti na konzumnom području TO „Zapad“.
Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode, kako su saopštili iz ovog preduzeća, očekuje se istog dana, 10. septembra, u kasnim poslepodnevnim časovima.
