- Tvrdoglavi gospodin bizon! Naš mužjak bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju – već danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući. Ali, naš junak uporno „ne sluša“ i uživa u svojoj avanturi, poručuju iz Nacionalnog parka Fruška gora povodom avanture mladog "odmetnika".

- Molimo vas da, ukoliko ga negde spazite, ne prilazite mu i ne uznemiravajte ga – on je snažna i divlja životinja. Naš tim je stalno na terenu i radi na tome da ga bezbedno vrati u društvo svojih dama. Držite nam palčeve – i nama i njemu – da se ova mala bizonova pustolovina završi srećno i bezbedno! 

Kurir.rs/Instagram

