Novi ciklus projekta „Čuvarkuća“ namenjenog prvenstveno deci iz hraniteljskih porodica, ali i svoj deci od 11 do 16 godina zainteresovanoj za glumu i scenski nastup počinje od 13. septembra u Novom Sadu.

Radionice će se održavati svake subote od 13 do 15 časova u prostoru Kulturnog centra Novog sada (Katolička porta, 5).

Stručni facilitatori sa iskustvom u radu sa decom vodiće učesnike kroz vežbe scenskog govora i pokreta, jačajući njihovo samopouzdanje, timski duh i izražajne sposobnosti. Završni rezultat biće nova predstava, koja će biti izvedena pred hraniteljima, porodicama, prijateljima i širom novosadskom publikom.

Organizatori projetka su Kulturni centar Novog Sada u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Prijave se primaju još sutra putem mejla scenskaredakcija.kcns@gmail.com. Broj mesta je ograničen, pa je učešće moguće samo do popunjavanja kapaciteta.