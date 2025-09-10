Slušaj vest

Kilogram paradajza u Vranju na pijaci košta 150, a kilogram paprike 180 dinara.

Aleksandar Zlatanović iz sela Katun kod Vranja, čija se porodica godinama unazad bavi proizvodnjom povrća i voća napominje da su najprodavaniji ovih dana paradajz, paprika, ali i groždje.

„Imamo dobar izbor, mušterije su zadovoljne, a i cena je sada dosta povoljnija. Kad su kupci zadovoljni i prodaja je dobra, pa smo i mi

zadovoljni“, napominje Aleksandar. Kilogram grožđa je 200 dinara.

Od paprika tu su i babura za punjenje, široka i mesnata pogodna za ajvar, ali i duga i tanka paprika zgodna da se „zaluči“, pripremi za salatu u belom luku, ili isprži sa jajima.

Na njegovoj tezgi ovog leta čuvene po „slatkoći“ bile su dinje i lubenice. „Stalne mušterije znaju koliko su slatke i dinje i lubenice iz naše domaće proizvodnje, prodaja je bila odlična“, navodi Aleksandar.

Vranjske domaćice u velikom broju sačuvale su tradiciju da njihova zimnica bude njihovih ruku delo, pripremljena u domaćinstvu po već oprobanim receptima koje su nasledile od svojih baka i majki. Kažu da domaći paradajz iz flaša i domaći ajvar nemaju konkurenciju, zato i ne odustaju.