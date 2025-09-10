Slušaj vest

Međunarodna regata Begejom od Perleza do Temišvara održaće se od 10. do 15. septembra. Regata će povezati sela i gradove na potezu od Aradca preko Zrenjanina, Kleka, Itebeja i granice sa Rumunijom, sve do Temišvara, uz povratak istom rutom.

Start regate zakazan je za danas u 8 časova iz Aradca, a prvi dan predviđa dolazak u Zrenjanin oko 15 časova. Sutradan, 11. septembra, učesnici će nastaviti plovidbu ka Kleku i Itebeju, gde će prenoćiti.

Petak, 12. septembar, rezervisan je za prelazak državne granice u 09 časova i nastavak plovidbe ka Temišvaru. Tokom subote, 13. septembra, planiran je celodnevni boravak i program u Temišvaru.

Povratak učesnika počinje u nedelju, 14. septembra u ranim jutarnjim časovima, a istog dana predviđen je prelazak granice. Regata se završava u ponedeljak, 15. septembra, plovidbom prema Zrenjaninu, a zatim i prema Novom Sadu i Beogradu.