Slušaj vest

Kao jedinstvena nacionalna ustanova kulture posvećena očuvanju, proučavanju i promociji ćiriličnog pisma kao temeljnog dela srpske i slovenske kulturne baštine osnovan je odlukom Vlade Srbije u maju ove godine, na Dan slovenske pismenosti i praznika Svetih Ćirila i Metodija.

Goste iz Bajine Bašte, ‘’prestonice ćirilice’’, prve lokalne samouprave u Srbiji koja je usvojila Deklaraciju o zaštiti i negovanju ćirilice koja propisuje sveobuhvatne mere na zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, pozdravila je Snežana Nešković Simić, direktorka Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’.

Ona je se zahvalila što domaćini saborovanja imaju priliku da na početku svetkovine predstave Muzej ćirilice. Milenko Ordagić, predsednik opštine Bajina Bašta, kazao je otvarajući izložbu da mu je drago što su baš na Međunarodni dan pismenosti u Loznici da predstave Muzej ćirilice.

Prema njegovim rečima muzej je otvoren zahvaljujući Ministarstvu kulture i ministru Nikoli Selakoviću, i da treća faza postavke treba da bude realizovana do Nove godine, tako da Muzej zaživi do kraja ove, ili početkom naredne godine. Muzej ćirilice, slavi sve velike stvaraoce i reformatore srpske ćilirice, Svetog Savu, Konstantina filozofa, Dositeja Obradovića, Savu Mrkelja, do Vuka Karadžića i drugih, kazao je profesor dr Aleksandra Milanovića, v.d. direktor ustanove.

1/6 Vidi galeriju Muzej ćirilice Foto: Kurir/T.Ilić

- Istorija srpske ćirilice u svom razvojnom luku od njenog nastanka u 12. veku do danas na specifičan način oslikava i istoriju srpskog naroda. Poruku da je od 21. veka ćirilica u muzeju ne treba shvatiti simobilički pogrešno, postoji Muzej savremene umetnosti pa niko ne pomišlja da tvrdi kako je ona na izdisaju čim joj je došlo vreme za muzej. Naprotiv, Muzej ćirilice prenosiće znanje o srpskom pismu, ukazivati na značaj ćirilice i pokušavati da jača našu ljubav prema njoj i naš ponos, naročito kod mlađih generacija. Kada u bliskoj budućnosti uz Muzej uzdignemo i Dom ćirilice sa moćnm bazom podataka i bibliotekom, nadam se da ćemo moći da kažemo kako smo u brizi za nacionalno pismo isprednjačili u odnosu na druge slovenske narode – kazao je Milanović.

Siniša Spasojević, pomoćnik predsednika opštine i v.d predsednika Upravnog odbora Muzeja ćirilice, podsetio je da Bajina Bašta ima nekoliko manifestacija koje slave naše pismo, i da je Muzej ćirilice otvoren uz ogromnu pomoć države, odnosno Ministarstva kulture.

- Za rekonstrukciju stare škole u Rači, u blizini srednjovekovnog manastira, koja više od deset godina nije imala dece, odvojeno je kroz konkurs Gradovi u fokusu više od 70 miliona dinara. Očekujemo da do kraja godine imamo stalnu postavku posvećenu istoriji ćirilice, i da prve turiste primimo već početkom sledeće. Muzej treba da sve nas podseti da svaki dan, u svakoj prilici, za srpski jezik treba koristiti isključivo ćirilicu - rekao je on i naglasio da je to poruka iz Bajine Bašte, prestonice ćirilice Na izložbi je predstavljena priča o nastanku Muzeja ćirilice, a cilj je da se istraživanje srpskog jezika i pisma iz njega pokreće i usmerava, uz ukazivanje na potrebu stalne zaštite i očuvanja ćirilice.