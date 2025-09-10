ŠTA SVE MOGU SLOŽNE KOMŠIJE? Vlasotinčani zasukali rukave i sami napravili letinjikovac i košarkaške terene, a u toku je izgradnja drugog dela parka i fontane
Stanovnici Drvarske ulice u Vlasotincu primer su kako se dobrom orgnizacijom i slogom, izgled jedne ulice može urediti i oplemeniti. Nisu čekali pomoć sa strane, nisu jadikovali, već su zasukali rukave i sami napravili letinjikovac, košarkaške terene, a u toku je izgradnja drugog dela parka i fontane. Glavni inicijator akcija je Aleksandar Cvetković, koji je živeo u Italiji, ali se vratio u Srbiju i svoje Vlasotince.
Uobičajena slika u Drvarskoj ulici u Vlasotincu. Kramp, ašov, kolica i mladići koji su na još jednom zadatku da urede i oplemene kraj u kome žive. Nisu čekali pomoć sa strane. Sami su se organizovali, obezbedili donacije, dobili podršku od lokalne samouprave i prionuli na posao.
„Ovde je očišćen plac, iskopano je za vodu, za hidrofor. Sve sami radimo, svi zajedno radimo i mladi i stari“, navodi Marko Miljković, stanovnik Drvarske ulice u Vlasotincu.
Andrija Milenković dodaje: “Nije težak rad, radimo za našu decu da imaju igralište, da imaju gde da provode vreme“.
Pokretač svih akcija je Aleksandar Cvetković. On organizuje i mlade i stare, ima ideje i daje potrebnu energiju da bi Drvarska ulica bila ono što jeste, primer uređenog prostora o kojem se brinu sami stanovnici.
„Na ovom delu je planiran da bude drugi deo parka da imamo fontanicu, mali spomenik i ako bi mogla da se napravi mala kapelica crkvica. Kao što vidiete svaki dan radimo kako bi sve to što pre priveli kraju“, ističe Aleksandar Cvetković.
Na uređenim košarkaškim terenima već se organizuju turniri u basketu, a ljudi u ovom delu Vlasotinca posebno su ponosni na letnjikovac sa imobilijarom koji je pre svega u popodnevnim satima pun dece i mladih.
Kruna Ilić kaže da im je mnogo lepo. Dodaje: „Obično posle obaveza, posle škole, sedimo zajedno provodimo vreme ovde. Tu su i koševi, imamo malu teretanu, park, ima za svakog ponešto“.
Inače Aleksandar je dugo živeo u Italiji. Tamo su ostali da rade njegovi roditelji, ali on bez svog Vlasotinca ne može. Hoće da pokaže i dokaže da i naše varoši mogu da budu uređene kao one na zapadu.
„Srbija je Srbija, bez Srbije se ne može i bez Vlasotinca. Vlasotince u srcu“, zaključuje Aleksandar Cvetković, iz Drvarske ulice u Vlasotincu.
Stanovnici Drvarske ulice nastavljaju da rade. Planova i ideja ima mnogo, podrška ne nedostaje. Uz dobru organizaciju rezultati su vidljivi, a celo Vlasotince može biti ponosno na ove ljude koji znaju šta hoće i koliko sami mogu da urade.