Stanovnici Drvarske ulice u Vlasotincu primer su kako se dobrom orgnizacijom i slogom, izgled jedne ulice može urediti i oplemeniti. Nisu čekali pomoć sa strane, nisu jadikovali, već su zasukali rukave i sami napravili letinjikovac, košarkaške terene, a u toku je izgradnja drugog dela parka i fontane. Glavni inicijator akcija je Aleksandar Cvetković, koji je živeo u Italiji, ali se vratio u Srbiju i svoje Vlasotince.

Uobičajena slika u Drvarskoj ulici u Vlasotincu. Kramp, ašov, kolica i mladići koji su na još jednom zadatku da urede i oplemene kraj u kome žive. Nisu čekali pomoć sa strane. Sami su se organizovali, obezbedili donacije, dobili podršku od lokalne samouprave i prionuli na posao.

Foto: Printscreen/RTS

„Ovde je očišćen plac, iskopano je za vodu, za hidrofor. Sve sami radimo, svi zajedno radimo i mladi i stari“, navodi Marko Miljković, stanovnik Drvarske ulice u Vlasotincu.

Andrija Milenković dodaje: “Nije težak rad, radimo za našu decu da imaju igralište, da imaju gde da provode vreme“.

Pokretač svih akcija je Aleksandar Cvetković. On organizuje i mlade i stare, ima ideje i daje potrebnu energiju da bi Drvarska ulica bila ono što jeste, primer uređenog prostora o kojem se brinu sami stanovnici.

„Na ovom delu je planiran da bude drugi deo parka da imamo fontanicu, mali spomenik i ako bi mogla da se napravi mala kapelica crkvica. Kao što vidiete svaki dan radimo kako bi sve to što pre priveli kraju“, ističe Aleksandar Cvetković.

Foto: Printscreen/RTS

Na uređenim košarkaškim terenima već se organizuju turniri u basketu, a ljudi u ovom delu Vlasotinca posebno su ponosni na letnjikovac sa imobilijarom koji je pre svega u popodnevnim satima pun dece i mladih.

Kruna Ilić kaže da im je mnogo lepo. Dodaje: „Obično posle obaveza, posle škole, sedimo zajedno provodimo vreme ovde. Tu su i koševi, imamo malu teretanu, park, ima za svakog ponešto“.

Inače Aleksandar je dugo živeo u Italiji. Tamo su ostali da rade njegovi roditelji, ali on bez svog Vlasotinca ne može. Hoće da pokaže i dokaže da i naše varoši mogu da budu uređene kao one na zapadu.

Foto: Printscreen/RTS

„Srbija je Srbija, bez Srbije se ne može i bez Vlasotinca. Vlasotince u srcu“, zaključuje Aleksandar Cvetković, iz Drvarske ulice u Vlasotincu.