SJENICA - Situacija u Sjenici danima unazad je na ivici ekološkog incidenta, jer ponovo se zapalila deponija Goveđak koja već dugih niz godina stanovnicima ove opštine zadaje velike probleme. Deponija gori i stvara gust oblak dima, koji ljudima koji žive u blizini otežava svakodnevno funkcionisanje.

- Ne možemo otvoriti prozore, teško se diše. Vazduh smrdi i škripa za oči, grlo i nos. Ovo nije prvi put, ovo sve svaki čas dešava a niko ništa ne rešava, kaže za RINU jedan od meštana.

Ovo je još jedna u nizu deponija u Srbiji koje su ovog leta zahvaćene požarima, ali situacija kod Sjenice posebno zabrinjava meštane zbog intenzivnog dima koji ugrožava kvalitet vazduha i zdravlje stanovništva.

Građani apeluju na nadležne institucije da hitno reaguju i preduzmu mere kako bi se požar ugasio i sprečile dalje posledice po životnu sredinu i javno zdravlje.

- Ovo je užas i katastrofa. Pod dimom je celo selo, od smrada ne možemo da dišemo. Mi godinama ukazujemo da je ovde ekološka bomba koja samo što ne eksplodira, kažu izrevoltirani meštani.

Komunalni otpad na ovu nesanitarnu deponiju odlaže opština Sjenica već godinama i to je jedan od najvećih i gornjih problema na ovoj teritoriji.

Prema predviđenom planu, rešenje za ocu deponiju jeste izgradnja transfer stanice Banjica, na koju će nakon završetka radova odlagati otpad.