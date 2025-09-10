Slušaj vest

Nacionalni park Fruška gora jutros se oglasio, na zadovoljstvo svih vikendaša i ljubitelja lepote Fruške gore, vešću da je pustolovni bizon Tajfun, koji je par dana živeo avanturu svog života, vraćen u rezervat.

Reč je o divljoj i snažnoj životinji koja nimalo nije za potcenjivanje pa su zato svi strepeli dok se šetkao unaokolo.

Bizon je uspešno vraćen u ograđeni deo.

- Tajfun se vratio kući! Naš bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio van ograđenog prostora, uspešno je vraćen i sada je bezbedan u svom ograđenom delu. Tokom celog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate – i uspeli smo! Hvala svima na podršci i razumevanju- napisali su.

NP Fruška gora upozoravao je svih proteklih dana je reč o životinji od pola tone koju ne treba uznemiravati i nikako mu ne treba prilaziti.