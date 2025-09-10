Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 86 pregleda odraslih osoba (preko dana 26, a tokom noći 60 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom. Dogodle su se tri saobraćajne nesreće, dve tokom dana i jedna tokom noći, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. U prethodna 24 sata službi hitne pomoći je upućeno 185 poziva telefonom.

Kurir.rs

