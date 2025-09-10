Slušaj vest

Dok neko zastane u strahu, stručnjaci poručuju – nema razloga za paniku, jer ova pojava je sasvim prirodna.

Na rubovima šuma i livada, gde lišće polako menja boje, zmije traže poslednje tople zrake. Kako su ektotermne životinje, poskoci toplinu ne stvaraju sami već je upijaju iz okruženja. Grane i žbunje, okupani suncem, pružaju im idealan zaklon i sigurnu osmatračnicu.

„Penjanje na drveće poskok koristi da reguliše telesnu temperaturu, ali i da sa visine motri na plen“, objašnjavaju herpetolozi. S tih položaja lako uočava glodare i guštere u travi, a ujedno ostaje van domašaja ptica grabljivica.

Planina Kablar kod Čačka, deo zaštićenog područja Ovčarsko-kablarske klisure, prirodno je stanište poskoka. Uprkos tome, Kablar je i dalje jedno od najposećenijih izletišta u zapadnoj Srbiji. Tokom čitavog leta, a naročito vikendom, staze i vidikovci bili su prepuni planinara, porodica i ljubitelja prirode koji dolaze da uživaju u pogledu na meandre Zapadne Morave.

Zanimljivo je da, prema narodnom verovanju, poskoci na grane najčešće penju upravo u periodu između Velike i Male Gospojine. Iako nauka objašnjava ovu pojavu potrebom za toplinom i sigurnošću, narodna predanja dodatno svedoče o dugom zajedničkom životu čoveka i prirode na ovim prostorima.

Stručnjaci savetuju posetioce da budu obazrivi – ne zato što je poskok napadač, već da bi izbegli slučajno ugrožavanje zmije, koje može dovesti do njenog samoodbrambenog ujeda. Praktični saveti su jednostavni: hodajte označenim stazama, nosite čvrstu obuću, ne zavirujte rukama u žbunje ili pukotine stena i obavezno obratite pažnju gde sedate da se odmorite.

Iako njihov položaj na grani može izgledati neobično, poskoci nisu agresivni i imaju važnu ulogu u ekosistemu – regulišu brojnost sitnih životinja i čuvaju prirodnu ravnotežu.

Zato, ukoliko tokom šetnje Kablarom uočite zmiju među granama, setite se da ste svedoci jedne od retkih i zanimljivih scena jeseni – prirodnog rituala opstanka, ali i podsećanja da divlja lepota Kablara uvek ide ruku pod ruku s oprezom i poštovanjem prirode.