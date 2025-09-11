Slušaj vest

Dok se širom Srbije tokom leta ulaže u modernizaciju predškolskih ustanova, slučaj iz Sremske Mitrovice pokazuje da briga ne prestaje postavljanjem igrališta – već je potrebna stalna pažnja, svest i odgovornost svih građana.

Tek što su mališani u objektu „Bubamara“ dobili novo igralište, već u prvih 10 dana pojavili su se problemi! Umesto da prostor služi deci kojoj je namenjen, igralište je postalo meta nesavesnih posetilaca – što je nateralo Predškolsku ustanovu „Pčelica“ da uputi hitan apel roditeljima i javnosti.

Kamere su zabeležile da u dvorište vrtića, van radnog vremena, ulaze deca koja nisu polaznici ustanove, dovode se kućni ljubimci, razbacuju stvari i nanosi šteta na tek postavljenoj opremi.

Iz ove ustanove otišli su i korak dalje – javno su objavili video-snimke na kojima se jasno vidi kako tokom noći stariji maloletnici ulaze u dvorište i neodgovorno koriste igralište, čime direktno ugrožavaju sigurnost i očuvanost prostora.

– Želimo da podsetimo da se dvorište redovno održava i tretira protiv krpelja upravo zbog bezbednosti dece koja koriste usluge vrtića. Ulasci i neprimereno ponašanje lica koja nisu korisnici ustanove mogu ugroziti sigurnost i zdravlje naših mališana, kao i očuvanje igrališta – saopštili su iz PU „Pčelica“.

Igralište u Sremskoj Mitrovici na udaru vandala Izvor: Kurir

Ustanova je pozvala roditelje da sa decom razgovaraju o važnosti čuvanja igrališta, naglašavajući da je prostor namenjen isključivo mališanima vrtića.