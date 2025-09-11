Slušaj vest

Viktor Božić (32), zvani Konan već petu godinu zaredom cepa drva besplatno u Rumi i okolini.

Ovaj mladić velikog srca živi u Rumi a svoju velikodušnost i empatiju deli tako što besplatno radi ovaj čini se najteži fizički posao, a ako i dobije neki dinar, on prosleđuje deci u humanitarne svrhe.

Kako i sam kaže ne prestaje da radi, zovu ga svi, penzioneri, siromašni i oni manje siromašni, a on nikog ne odbija i kada završi posao u jednoj firmi gde vozi viljuškar odmah kreće na teren i dok ne završi posao za njega nema odmora.

"Obišao sam 264 adrese, iscepao sam dve hiljade metara, što je oko dva miliona dinara koje nisam naplatio. Kod siromašnih porodica ne tražim ništa, kod porodica koje imaju stabilne finansije uvek kažem da novac koji bi meni dali usmere na lečenje dece kojima je to potrebno", priča Konan, kako su ga meštani prozvali.

1/5 Vidi galeriju Viktor Božić Foto: T.M.

Ne boji se rada, Viktor smatra cepanje drva kao najteže iskupljenje zbog nedaća iz prošlosti. Ne krije da je kao mladić bio problematičan, i da je jedno jutro rešio da se okrene i posveti Bogu, a kao pokajanje da čini dobro delo.

"Želeo sam da moje pokajanje bude najteže moguće, nije lako cepati drva... Ja sam svake godine sve širi i širi u ramenima, teretanu nisam posetio godinama, a več me i umor sustiže nakon toliko godina fizičkog posla. Kada radim ne stajem, jednom sam šest sati bez prestanka cepao drva, stao nisam dok nisam završio", priseća se Goran i dodaje da je njegov humanitarni rad prepoznat i kod drugih koji su mu se pridružili.