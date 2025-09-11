Slušaj vest

U Vranju je počeo Svetski dečji festival animiranog filma "Zlatni puž 2025" prepoznat i cenjen širom planete.

Škola animiranog filma deveti put uz podršku Grada Vranja i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije organizuje Svetski dečji festival animiranog filma.

U Vranju je u pozorištu "Bora Stanković" svečano otvoren festival koji okuplja decu i mlade i radi na razvoju i unapređivanju dečije animacije u Srbiji.

"Svake godine se trudimo da naš festival poboljšamo i unapredimo zbog toga dobri rezultati ne izostaju", poručili su vranjski "Šafovci".

Među gostima festivala je delegacija ambasade Narodne Republike Kine. Festival je otvorio gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković..

Dr Milenković je istakao da je Vranje zahvaljujući "Zlatnom pužu", već više od decenije upisano na kulturnu mapu sveta.

Foto: Kurir/T.S.

"Naš festival postao je jedan od simbola dečje animacije i dokaz da se uz ljubav, trud i viziju može izgraditi tradicija koja traje i raste. Ova manifestacija nije samo praznik animiranog filma, ona je praznik dečje mašte. Animacija je univerzalni jezik koji spaja narode, decu i odrasle, istok i zapad, tradiciju i moderno doba. "Zlatni puž" je upravo zbog toga poseban, on je svojevrsni most saradnje, mašte, razumevanja i prijateljstva. Upravo iz tih razloga, a prvenstveno zahvaljujući tradiciji i kvalitetu, "Zlatni puž" se uvrstio u red najznačajnih svetskih festivala dečje animacije. Tokom trajanja ovogodišnje manifestacije, radujemo se dolasku blizu hiljadu posetilaca. Najveći deo njih biće deca i mladi. Svaki osmeh u ovoj sali, radoznalost, ali i iskrena radost najbolja su potvrda da festival postiže zacrtanu misiju, da inspiriše, da uči i da objedinjuje. Vranjski ŠAF, kao domaćin, ostaje dosledan svome cilju, da prati promene koje se u svetu filma dešavaju velikom brzinom i da zadrži kvalitet na najvišem nivou. To nam potvrđuju i gosti, koji su došli iz Kine, Hrvatske i Srbije. Lokalna samouprava ostaće i ubuduće pouzdan oslonac ŠAF-u, jer verujemo da je ulaganje u kulturu ulaganje u budućnost", rekao je gradonačelnik.

Foto: Kurir/T.S.

Direktorka ŠAF-a Jasmina Stojanović istakla je da najveći doprinos u realizaciji festivala "Zlatni puž" pripada deci.

"Deco draga, pokazali ste da ste vredni odgovorni i spremni da učite, da ste timski igrači a to nam govori da uz nas rastete i razvijate se u dobrom pravcu da postanete dobri ljudi. Pripreme ove manifestacije išle su svojim tokom i trajale više meseci. Priznajem da nije bilo lako, bilo je dosta izazova i ove godine, ali sve to doprinosi da naše zadovoljstvo što smo uspeli bude veće. ŠAF internacionalne manifestacije organizuje, verovali ili ne, već 28 godina i put do dobro organizovanog festivala je i te kako nama poznat. Mislim da 885 pristiglih filmova iz svih krajeva sveta to potvrđuje . 'Zlatni puž' je prepoznat i cenjen širom planete", istakla je direktorka ŠAF-a.

Predsednik žirija ovogodišnjeg izdanja "Zlatnog puža" Dejan Dabić rekao je da već dugo godina sarađuje sa Školom animiranog filma u Vranju.

"Prvi put ove godine jedna od nagrada poneće ime Miroslava Mikija Simonovića koji je zapravo osnivač i ŠAF-a i ovog festival. Ovaj festival i radionica su veoma značajni u našim okvirima tako da smo se i mi kada smo pokretali radionice crtanog filma u Nišu ugledali na ŠAF. U Vranju je 'Zlatni puž', a u Nišu je 'Konstantinov zlatnik", istakao je Dabić.

Foto: Kurir/T.S.

U zvaničnom programu festivala od 9. do 13 septembra biće prikazano 75 od ukupno 885 filmova koliko je prijavljeno.

Projekcije tokom trajanja festivala su otvorene za sve zainteresovane i održavaće se u sali pozorišta Bora Stanković u Vranju. Glavni program manifestacije "Zlatni puž 2025"“ su zvanične projekcije dečjih animiranih filmova koji su selektovani za prikazivanje na festivalu. U zvaničnom programu će biti prikazano 75 od ukupno 885 filmova koliko je prijavljeno”, saopštavaju iz ŠAF-a.

Foto: Kurir/T.S.

Po tri nagrade u svakoj kategoriji, Grand prix za najbolji film, nagrada "Nikola Majdak" za kameru, specijalne nagrade za filmove koji ostave poseban utisak na članove žirija.

Festival "Zlatni puž" ima dve kategorije: kategorija za decu do 15 godina i kategorija za mlade od 15 do 19 godina starosti. Žiri dodeljuje po tri nagrade u svakoj kategoriji, zatim Grand prix za najbolji film prikazan na festivalu, nagradu "Nikola Majdak" za kameru, kao i specijalne nagrade za filmove koji ostave poseban utisak na članove žirija.

Foto: Kurir/T.S.