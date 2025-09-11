Slušaj vest

Opština Svilajnac i ove školske godine sprovodi meru besplatne užine za sve osnovce sa teritorije opštine čije porodice imaju primanja do 120.000 dinara.

Pravo na besplatnu užinu do sada je ostvarilo oko 400 osnovaca, a užina je ista za osnovce u svim školama sa teritorije ove opštine i priprema se u školskoj kuhinji u OŠ "J.J.Zmaj" u Svilajncu, odakle se razvozi do seoskih škola i isturenih odeljenja.

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović kaže da je užina besplatna za roditelje, ali da te troškove snosi Opština Svilajnac, a da godišnji iznos za užinu košta kao čak dva kompleta knjiga za 1. razred.

- Đačka kuhinja košta između 22.000 i 24.000 dinara godišnje, zavisno od broja dana kojima se ide u školu, a komplet knjiga za 1. razred košta 12.000 dinara, što praktično znači da mi dajemo duplo više – izjavio je Milanović i dodao da se opština ne bavi populističkim merama već se trudi da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, po čemu je opština Svilajnac možda i jedinstvena jer se bavi sistemskim merama koje znače porodicama.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaKRAJ DRAME, TAJFUN VRAĆEN KUĆI! Fruška gora nije više u opsadnom stanju, bizon avanturista posle dužeg lutanja vraćen među svoje dame (FOTO)
Screenshot 2025-09-10 112231.jpg
SrbijaŠTA SVE MOGU SLOŽNE KOMŠIJE? Vlasotinčani zasukali rukave i sami napravili letinjikovac i košarkaške terene, a u toku je izgradnja drugog dela parka i fontane
Screenshot 2025-09-09 164328.png
Srbija55 GODINA OD POLASKA U PRVI RAZRED! Nesvakidašnja proslava u Užicu! Gaze sedmu deceniju, a uredno dva po dva ušli u školu, dočekale ih njihove učiteljice (FOTO)
Đaci 2.jpg
SrbijaKAKVU SMO OBUĆU NOSILI KRAJEM PROŠLOG I POČETKOM OVOG VEKA: Šta uraditi? Baciti, pokloniti ilisačuvati jer moda se vraća
MODERNOITRAJNO1.jpg