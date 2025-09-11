Slušaj vest

Opština Svilajnac i ove školske godine sprovodi meru besplatne užine za sve osnovce sa teritorije opštine čije porodice imaju primanja do 120.000 dinara.

Pravo na besplatnu užinu do sada je ostvarilo oko 400 osnovaca, a užina je ista za osnovce u svim školama sa teritorije ove opštine i priprema se u školskoj kuhinji u OŠ "J.J.Zmaj" u Svilajncu, odakle se razvozi do seoskih škola i isturenih odeljenja.

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović kaže da je užina besplatna za roditelje, ali da te troškove snosi Opština Svilajnac, a da godišnji iznos za užinu košta kao čak dva kompleta knjiga za 1. razred.

- Đačka kuhinja košta između 22.000 i 24.000 dinara godišnje, zavisno od broja dana kojima se ide u školu, a komplet knjiga za 1. razred košta 12.000 dinara, što praktično znači da mi dajemo duplo više – izjavio je Milanović i dodao da se opština ne bavi populističkim merama već se trudi da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, po čemu je opština Svilajnac možda i jedinstvena jer se bavi sistemskim merama koje znače porodicama.