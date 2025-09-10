Do buktinje je došlo u popodnevnim časovima na auto-putu kod Rume, prilikom čega su građani pokušali da je ugase, ali bezuspešno
Požar
BUKTINJA U POTPUNOSTI PROGUTALA VOZILO Izgoreo automobil na auto-putu kod Rume: Građani priskočili da pomognu! (FOTO)
Danas je u potpunosti izgoreo automobil na auto-putu kod Rume.
Kako se vidi na fotografijama koje su podeljene na Instagram "192_rs", buktinja je u potpunosti progutala vozilo, usled čega su građani pokušali da pomognu u gašenju, ali bezuspešno.
Dodaje se da nema povređenih lica, ali trenutno nije poznato kako je došlo do požara.
Uviđajem će biti potvrđene sve informacije.
