Odbegli mužjak bizona iz Nacionalnog parka Fruška gora, u prepodnevnim satima vraćen je "kući", a nimalo naivno nije bilo to što je danima tako velika i snažna životinja lutala kojekude po delu Bačke poznatom po izuzetnoj popularnosti kod turista.

No, prava drama se završila i gospodin Tajfun je nakon vrlo intenzivne potrage od strane nadležnih službi, lociran i vraćen u svoj ograđeni habitat.

Kako su rekli iz Nacionalnog parka, četvorogodišnjak je pet dana bio van ograđenog prostora, a evo šta su rekli kako je uspeo iz istog da pobegne.

- Do izlaska je došlo jer je ograda bila oštećena nakon jakog vetra, a on je snagom uspeo da je obori - navode iz NP-a.

Inače, "gospodinu" svojeglavog karaktera ovo nije prvi put da ode u "šetnju".

- Da, desilo se još jednom i to nakon velike oluje kada je ograda bila ozbiljno oštećena - kažu iz Parka.

Prema njihovim rečima, ništa nije ukazivalo da bi do ovako nečega moglo doći.

- Tajfun nije imao neke posebne promene u ponašanju. Kao snažan i mlad mužjak, prirodno je radoznao i energičan - objašnjavaju sagovornici.

Inače, kako ukazuju, kad se životinja poput Tajfuna da u beg, tu se radi o spoju prirodnih instinkata i spoljašnjih okolnosti.

- Kod mladih mužjaka u ovom periodu godine instinkti mogu podstaći kretanje, a kada se tome doda oštećenje na ogradi posle vremenskih nepogoda, može doći do izlaska iz ograđenog prostora - navode iz NP-a.

Na mrežama su se danima pojavljivale informacije gde se bizon nalazi, ali iz Nacionalnog parka kažu da to nisu uvek pouzdane informacije i da su zvanične — što se tiče statusa životinje — samo na profilima Nacionalnog parka.

- Naši lovočuvari su sve vreme znali gde se nalazi i neprekidno ga nadzirali - dodaju.

Savet iz prve ruke za one koji nekom prilikom zaista ugledaju životinju poput Tajfuna jeste da se tako snažnom stvorenju i divljem, nikako ne sme prilaziti.