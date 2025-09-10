Slušaj vest

Gradski štab za vanredne situacije oglasio se večeras saopštenjem kojim upozorava Lozničane na moguće vremenske nepogode tokom naredna dva dana. Kako je navedeno Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za područje grada Loznice zbog pojave nepogoda sa gradom i jakim olujnim vetrom i kišom u periodu od 11 do 12. septembra, sa količinom padavina većom od 20 litara po metru kvadratnom.

U skladu sa upozorenjem o opasnim vremenskim pojavama, koje su takvog intenziteta da mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi, životinja, pokretne i nepokretne imovine građana i prouzrokovati materijalnu štetu, Štab će, navodi se, preduzeti neophodne aktivnosti u saradnji sa javnim preduzećima i subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Gradski štab upozorava građane da u periodu najavljenih nepogoda izbegavaju boravak na otvorenom prostoru, budu vrlo obazrivi i prate savete i preporuke nadležnih službi. Inače, za Loznicu je RHMZ u četvrtak prognozirao poslepodnevne pljuskove i maksimalnih 27 stepeni, dok u petak treba da bude malo i umereno oblačno i jedan stepeni više.