Slušaj vest

Gradski štab za vanredne situacije oglasio se večeras saopštenjem kojim upozorava Lozničane na moguće vremenske nepogode tokom naredna dva dana. Kako je navedeno Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za područje grada Loznice zbog pojave nepogoda sa gradom i jakim olujnim vetrom i kišom u periodu od 11 do 12. septembra, sa količinom padavina većom od 20 litara po metru kvadratnom.

U skladu sa upozorenjem o opasnim vremenskim pojavama, koje su takvog intenziteta da mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi, životinja, pokretne i nepokretne imovine građana i prouzrokovati materijalnu štetu, Štab će, navodi se, preduzeti neophodne aktivnosti u saradnji sa javnim preduzećima i subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje.

LOZNICA - Možda bude ovako.JPG
Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Gradski štab upozorava građane da u periodu najavljenih nepogoda izbegavaju boravak na otvorenom prostoru, budu vrlo obazrivi i prate savete i preporuke nadležnih službi. Inače, za Loznicu je RHMZ u četvrtak prognozirao poslepodnevne pljuskove i maksimalnih 27 stepeni, dok u petak treba da bude malo i umereno oblačno i jedan stepeni više.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoHITNO UPOZORENJE RHMZ, OVAJ DEO SRBIJE ĆE SE U NAREDNIH SAT VREMENA NAĆI NA UDARU: Stiže nevreme, prete opasne pojave!
screenshot-20240626-204223.jpg
SrbijaUPOZORENJE ZA LOZNIČANE! Reagovao Štab za vanredne situacije: Stiže ledena kiša, evo šta se savetuje
LOZNICA -Saopštenje Gradskog štaba.jpg
SrbijaU OVOM GRADU IZMERENO 29 STEPENI, PORED BEOGRADA NAJTOPLIJI GRAD U SRBIJI! Miholjski dani u Loznici: Građani u kratkim rukavima, bašte kafića pune (FOTO)
LOZNICA - Šetalište.jpg
SrbijaSNAŽNO NEVREME POGODILO ZAPADNU SRBIJU Apokaliptični prizori u Loznici, kreće se ka OVIM DELOVIMA: "ŠTA JE OVO MAJKO MILA?!" VIDEO
kisa-zapadna-srbija.jpg