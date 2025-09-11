Slušaj vest

"Limenka fest" u Kruševcu ugostio je veliki broj međunarodnih pozorišnih trupa i udruženja koji su u okviru festivala izveli svoje predstave u Kruševačkom pozorištu.

Grad Kruševac je ugostio predstavnike ambasada Slovačke i Bugarske, koji su odgledali performans pozorišnih udruženja iz svojih zemalja i prisustvovali su sastanku u kabinetu sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem i njegovim saradnicima.

Ambasador Slovačke Njegova ekselencija Mihal Pavuk i predstavnik Ambasade Bugarske, savetnik ambasadora gospodin Stanimir Gizdev, učestvovali su u odvojenim sastancima u kabinetu gradonačelnika. Na sastanku su prisustvovali gradonačelnik Ivan Manojlović, načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov i direktorka Regionalne privredne komore u Kruševcu Maja Marković.

Na sastanku je razgovarano o vidovima potencijalne saradnje i daljem učvršćivanju međusobnih odnosa, ali je i jedna od glavnih tema bila dosadašnja saradnja koju privrednici Kruševca i Rasinskog okruga imaju sa privrednicima iz Slovačke i Bugarske, kao i mogućnostima i načinima daljeg proširenja iste.

Nakon sastanaka, predstavnici ambasada su sa gradonačelnikom Manojlovićem i direktorom "Limenka festa" Novicom Pavličićem obišli festivalsku postavku na Trgu glumaca, a zatim su odgledali predstave svojih pozorišta: "Region Puppet Theatre" iz Košica i "Senju Puppet Company" iz Sofije.